Geçmişe duyulan özlem kaset satışlarını artırdı

Yeni \u00e7\u0131kan kasetleri herkese vermediklerini ifade eden Yusuf Eser, \u201c80\u2019li y\u0131llarda plaklar reva\u00e7tayd\u0131. 80\u2019lerde ekolayz\u0131rl\u0131 teypler \u00e7\u0131k\u0131nca insanlar kasetlere ra\u011fbet etmeye ba\u015flad\u0131. \u0130yi hat\u0131rl\u0131yorum 80\u2019li y\u0131llarda bu i\u015fe ba\u015flad\u0131\u011f\u0131mda G\u00fcl Ahmet\u2019in "Medinem" kaseti \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131. Bir g\u00fcnde 200-300 tane kasetini satt\u0131\u011f\u0131m\u0131 biliyorum. Sonra \u0130brahim Tatl\u0131ses\u2019in kasetleri \u00e7\u0131kard\u0131. Biz belediyeye ilan verirdik. \u0130brahim Tatl\u0131ses\u2019in kaseti \u00e7\u0131kt\u0131, sat\u0131lmaya ba\u015fland\u0131 diye. Kaset geldi\u011fi zaman 300-400 tane gelirdi. Herkese kasetleri vermezdik. Tezgah\u0131n alt\u0131na koyard\u0131k. \u00c7ok sevdi\u011fimiz hat\u0131r g\u00f6n\u00fcl olan arkada\u015flar\u0131m\u0131za verirdik. Latif Do\u011fan\u2019\u0131n "K\u00fcst\u00fcm" kaseti \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131nda rekor k\u0131rm\u0131\u015ft\u0131. K\u00fcst\u00fcm moda olmu\u015f herkesin a\u011fz\u0131nda K\u00fcst\u00fcm vard\u0131\u201d dedi., \u0130brahim Tatl\u0131ses\u2019in CD\u2019sinin ben 1 milyon satt\u0131\u011f\u0131n\u0131 biliyorum. Kaseti de 1,5 milyon sat\u0131yordu. Daha sonra internet \u00e7\u0131k\u0131nca biz bir de CD\u2019den tokat yedik. B\u00fcy\u00fck ekonomik s\u0131k\u0131nt\u0131lar ya\u015fad\u0131k. Teknolojiden sonra \u015fimdi insanlar \u00f6zellikle gen\u00e7ler plaklara d\u00f6nmeye ba\u015flad\u0131. Plaklar \u015fimdi tekrardan bas\u0131lmaya ba\u015fland\u0131. B\u00fcy\u00fck firmalar \u015fimdi sanat\u00e7\u0131lar\u0131n plaklar\u0131n\u0131 bas\u0131yorlar. Son zamanlarda kasete de b\u00fcy\u00fck ra\u011fbet var. Gen\u00e7ler geliyor sevdikleri \u015fark\u0131c\u0131lar\u0131n kasetlerini istiyorlar. \u0130lgin\u00e7tir burada kendilerine dinletti\u011fim zaman m\u00fczi\u011fin sesi ne kadar g\u00fczelmi\u015f diyorlar. Bu da beni sevindiriyor. Gen\u00e7lerin nostaljiye bir \u00f6zlemleri var\u201d diye konu\u015ftu. (\u0130HA),1980\u2019li y\u0131llara damga vuran kasetler teknolojinin geli\u015fmesiyle birlikte unutulmaya y\u00fcz tutarken, sat\u0131\u015flar\u0131n tekrardan ba\u015flamas\u0131 kaset satan esnaf\u0131n y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcld\u00fcrd\u00fc.,Teknolojinin bu kadar h\u0131zl\u0131 geli\u015fece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnemediklerini belirten Eser, \u201cO d\u00f6nemlerden bu d\u00f6nemlere kadar kasette \u00e7ok g\u00fczel paralar kazand\u0131k. Tabi teknolojinin bu kadar \u00e7abuk geli\u015fece\u011fini tahmin edemiyorduk. Bize \u00e7a\u011f\u0131n vurdu\u011fu b\u00fcy\u00fck bir tokat bu, yani ekonomik anlamda biz sars\u0131ld\u0131k. Kasetten sonra CD\u2019ye ge\u00e7tik. CD\u2019de de b\u00fcy\u00fck sat\u0131\u015flar oldu.,Eskiye duydu\u011fu \u00f6zlemi dile getiren kaset\u00e7i Yusuf Eser, geli\u015fen teknolojinin kendilerine ekonomik olarak tokat vurdu\u011funu s\u00f6yledi.,1960\u2019l\u0131 y\u0131llardan itibaren m\u00fczik d\u00fcnyas\u0131na bomba gibi d\u00fc\u015fen kasetler, 1980\u2019li y\u0131llarda alt\u0131n \u00e7a\u011f\u0131n\u0131 ya\u015fad\u0131. Bu y\u0131llarda kaset \u00e7\u0131karan \u015fark\u0131c\u0131lar milyonlar satarken, kaset\u00e7i esnaf\u0131n\u0131n da ekonomik anlamda y\u00fcz\u00fc g\u00fcl\u00fcyordu. Geli\u015fen teknolojiyle birlikte yok olmaya y\u00fcz tutan kasetler tekrardan sat\u0131lmaya ba\u015fland\u0131. \u00d6zellikle gen\u00e7lerin nostaljiye duyduklar\u0131 \u00f6zlemden dolay\u0131 kaset sat\u0131\u015flar\u0131 artmaya ba\u015flad\u0131.