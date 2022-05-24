Gelecek zam oranları belli oldu! 3600 Ek Gösterge’de hangi maaşa ne kadar zam gelecek?

Milyonlarca memurun beklediği 3600 ek göstergede maaşlar netleşmeye başladı. Milyonlarca emekli ve memurun beklediği düzenlemede maaş ve ikramiyelere yansıyacak zamlar adım adım belli olmaya başladı. Peki emekli ve memurlara ne kadar zam olacak? 3600 ek göstergede son durum ne? Memurlara ne kadar zam olacak? İşte 3600 ek gösterge sonrası müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis ve diğer unvanların zamlı maaşları...