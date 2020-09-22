Gelen dönmedi, nüfus 400 bine çıktı

Aras Bodrum\u2019da k\u0131\u015f n\u00fcfusunun 2 kat\u0131na \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131n\u0131 belirterek, \u201cUzaktan e\u011fitiminde \u015fu anda g\u00fcndemde olmas\u0131yla beraber Bodrum\u2019a gelen n\u00fcfusun \u00e7ok fazlada gitmeyece\u011fi tahmin ediyoruz. 2\u2019nci konut sahiplerinin ana kentlere d\u00f6nmeyip Bodrum\u2019da kalmaya devam edeceklerini g\u00f6r\u00fcyoruz. Bizim ara\u015ft\u0131rmalar\u0131m\u0131zla beraber, 2\u2019inci konut sahiplerinin geri d\u00f6nmemesiyle birlikte olu\u015facak n\u00fcfus 350 ila 400 bine \u00e7\u0131k\u0131yor. Bizim normalde 176 bin 500 n\u00fcfusa hitap ediyoruz. \u015eu anda g\u00f6r\u00fcnen o ki 2 kat bir n\u00fcfusla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kalaca\u011f\u0131z k\u0131\u015f boyunca. Bunun i\u00e7in tabi ki \u00f6nlemlerimizi alaca\u011f\u0131z\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n,170 bin yerle\u015fik n\u00fcfusu olan il\u00e7enin k\u0131\u015f n\u00fcfusu yakla\u015f\u0131k 400 bine yakla\u015ft\u0131!,\u0130lkbahar aylar\u0131nda Bodrum\u2019a gelen yazl\u0131k\u00e7\u0131lar sonbahar olmas\u0131na ra\u011fmen Bodrum\u2019u terk etmedi. Trafik yo\u011funlu\u011fu, sahil yo\u011funlu\u011fu ge\u00e7en y\u0131l eyl\u00fcl ay\u0131na g\u00f6re 2\u2019kat\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131. Bir\u00e7ok yazl\u0131k\u00e7\u0131n\u0131n ise Korona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131 bitene kadar Bodrum\u2019daki evlerinde ya\u015fayacaklar\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n,Bodrum Belediye Ba\u015fkan\u0131 Ahmet Aras yaz sezonunda salg\u0131ndan fazla etkilenmediklerini ifade ederek, \u201cYaz sezonunu \u00e7ok iyi bir \u015fekilde ge\u00e7irdik. T\u00fcrkiye\u2019nin bir \u00e7ok yerinde vakalar artarken Bodrum\u2019da vaka ya hi\u00e7 olmad\u0131 bazen de stabil kald\u0131. Bundan sonra da gerekli \u00f6nlemleri alarak Bodrum\u2019un g\u00fcvenli bir kent olarak kalmas\u0131n\u0131 sa\u011flamaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. \u00d6zellikle son d\u00f6nemde yaz d\u00f6nemiyle de birlikte artan n\u00fcfusa g\u00f6re yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z denetimlerde sosyal mesafe kurallar\u0131, maske ve hijyen kurallar\u0131n\u0131n hepsi bizim g\u00f6zetimimiz alt\u0131nda tutuldu. Plajlarda, Pazar yerlerinde, sosyal alanlarda, i\u015fletmelerde b\u00fcy\u00fck \u00e7apl\u0131 denetimler yapt\u0131k. Bula\u015fma riskini \u00f6nlemek i\u00e7in bizim \u00fczerimize d\u00fc\u015fen \u00f6nlemleri ald\u0131k\u201d dedi.\r\n\r\n,\u00d6te yandan n\u00fcfusu 400 bine yakla\u015fan Bodrum bir\u00e7ok ilin n\u00fcfusunu da geride b\u0131rakm\u0131\u015f oldu.\r\n\r\n,B\u00fcy\u00fck firmalar\u0131n sadece Bodrum\u2019da \u015fubeleri oldu\u011funu ve bunun Bodrum ekonomisini etkiledi\u011fini s\u00f6zlerine ekleyen Ahmet Aras \u201cBodrum \u00e7ok \u00f6nemli bir turizm merkezi ayn\u0131 zamanda \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir ekonominin de d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fc bir alan burada da faaliyet g\u00f6steren \u015firketlerin bir\u00e7o\u011funun merkezi B\u00fcy\u00fck\u015fehirlerde \u0130stanbul ve Ankara\u2019da hep burada \u015fube olarak faaliyet g\u00f6steriyorlar. B\u00fcy\u00fck oteller, yat\u0131r\u0131mc\u0131lar ve in\u015faat firmalar\u0131 bu \u015fekilde. Burada kay\u0131tl\u0131 olan \u015firketlerde var ama bunun \u00f6nemli bir k\u0131sm\u0131 ana kentlerde. O firmalar\u0131nda burada ticaret odas\u0131na kay\u0131t yapt\u0131rmalar\u0131 vergilerini bur da \u00f6demeleri burada kazand\u0131klar\u0131 gelirden Bodrum\u2019a da pay b\u0131rakmalar\u0131 do\u011fru olur diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum\u201d dedi.\r\n,Koronavir\u00fcs (Covid-19) salg\u0131n\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Bodrum\u2019da ikinci konutlar\u0131 olan yazl\u0131k\u00e7\u0131lar il\u00e7eye ak\u0131n etmeye ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131. Nisan ay\u0131nda gelmeye ba\u015flayan yazl\u0131k\u00e7\u0131larla beraber 175 bin n\u00fcfusa sahip olan Bodrum\u2019un n\u00fcfusu yakla\u015f\u0131k 400 bin olmu\u015ftu. Tatil siteleri erkenden a\u00e7\u0131lm\u0131\u015f ve salg\u0131n\u0131n h\u0131zla yay\u0131ld\u0131\u011f\u0131 b\u00fcy\u00fck\u015fehirlerden Bodrum\u2019a g\u00f6\u00e7 ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Bodrum\u2019da kalacak olanlar i\u00e7in n\u00fcfuslar\u0131n\u0131 Bodrum\u2019a ald\u0131rmalar\u0131n\u0131 rica eden Aras, \u201cYazl\u0131k beldelerin k\u0131\u015f n\u00fcfusuna g\u00f6re \u00f6deneklerini ald\u0131klar\u0131n\u0131, devletten gelen pay\u0131n n\u00fcfusa g\u00f6re oldu\u011funu de\u011ferlendirirseniz. 176 bin 500 n\u00fcfusuna g\u00f6re al\u0131nan bu paylar\u0131n 400 bin n\u00fcfusa g\u00f6re harcanaca\u011f\u0131 da burada bir ger\u00e7ektir. Bunun i\u00e7in ya ekstra desteklenmemiz laz\u0131m, yada Bodrum\u2019da ya\u015fayacak olan 176 bin d\u0131\u015f\u0131ndaki vatanda\u015flar\u0131m\u0131zda Bodrum\u2019a kay\u0131t olmalar\u0131 gerekti\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Bodrum\u2019u seviyorsan Bodrumlu ol diye her mecrada s\u00f6yl\u00fcyoruz. Buraya kay\u0131t olmalar\u0131 istememizin sebebi ise ger\u00e7ek n\u00fcfusunuzu yans\u0131ta bilirsek T\u00fcrkiye \u0130statistik Kurumu, T\u00dc\u0130K'te o zaman bizim genel b\u00fct\u00e7eden alaca\u011f\u0131m\u0131z pay artacakt\u0131r\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n