Gelibolu'daki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Tarihi Gelibolu Yar\u0131madas\u0131'ndaki yang\u0131n\u0131n boyutu g\u00fcn a\u011far\u0131nca ortaya \u00e7\u0131kt\u0131,Yang\u0131n nedeniyle k\u00fcle d\u00f6nen orman ve tar\u0131m arazileri havadan b\u00f6yle g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.,D\u00fcn saat 15.00 itibariyle tarihi Gelibolu Yar\u0131madas\u0131'nda meydana gelen yang\u0131n \u015fiddetli poyraz\u0131n etkisiyle k\u0131sa s\u00fcrede etkisini artt\u0131rd\u0131. ,Havadan ve karadan m\u00fcdahale edilen yang\u0131n yerle\u015fim yerlerine metreler kala kontrol alt\u0131na al\u0131narak durdurulabildi. , Havan\u0131n kararmas\u0131yla geri \u00e7ekilen helikopterler g\u00fcn\u00fcn ilk \u0131\u015f\u0131klar\u0131yla tekrar m\u00fcdahaleye ba\u015flad\u0131.,K\u00f6ylere metreler kala kontrol alt\u0131na al\u0131narak durdurulan yang\u0131n\u0131n boyutu, g\u00fcn a\u011f\u0131r\u0131nca ortaya \u00e7\u0131kt\u0131., Ormanlar ve bu\u011fday tarlalar\u0131 adeta k\u00fcle d\u00f6nerken, yang\u0131n nedeniyle simsiyah \u00f6rt\u00fcyle kaplanan yanan araziler havadan drone ile b\u00f6yle g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.,KAYNAK: \u0130HA,.