Gelin, çocuğunu döven kayınpederini öldürdü

Edinilen bilgiye g\u00f6re, Cide il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Y\u0131ld\u0131zalan k\u00f6y\u00fcnde ikamet eden F.O. (35), g\u00fcn i\u00e7erisinde \u00e7ocu\u011funu d\u00f6ven kay\u0131npederi 67 ya\u015f\u0131ndaki Mevl\u00fct Ok ile tart\u0131\u015fma ya\u015fad\u0131. ,Ak\u015fam saat 18.00 s\u0131ralar\u0131nda eve geldikleri esnada F.O, evde bulunan av t\u00fcfe\u011fini alarak kay\u0131npederi Mevl\u00fct Ok\u2019un yan\u0131na gitti. Burada F.O. ile kay\u0131npederi Mevl\u00fct Ok aras\u0131nda arbede \u00e7\u0131kt\u0131. ,Ya\u015fanan bo\u011fu\u015fma sonucu t\u00fcfe\u011fin ate\u015f almas\u0131yla kur\u015funlar\u0131n isabet etti\u011fi Mevl\u00fct Ok, olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Ya\u015fanan olay sonras\u0131nda jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunarak Cumhuriyet Savc\u0131s\u0131n\u0131n talimat\u0131yla F.O\u2019yu g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131.\r\n,Ya\u015fanan olayda hayat\u0131n\u0131 kaybeden Mevl\u00fct Ok\u2019un o\u011flu Mehmet Ok, tarlada yengesi ile babas\u0131n\u0131n tart\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, \u201cOndan sonra eve geliyorlar. ,Evde de tart\u0131\u015fma s\u00fcr\u00fcyor. Ondan sonra yengem \u00e7ekip silahla babam\u0131 vuruyor. Daha \u00f6ncesinden de yengem ile babam aras\u0131nda problemler vard\u0131. Ak\u015fam\u00fczeri saat 17.30 s\u0131ralar\u0131nda ya\u015fan\u0131yor. Abim, evde yoktu, ba\u015fka k\u00f6yde \u00e7al\u0131\u015f\u0131yordu. Tart\u0131\u015fma \u00e7ocuk y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kt\u0131. Cenaze hastanede, otopsi i\u00e7in Ankara\u2019ya sevk edilebilir. Bizde hastanede bekliyoruz\u201d dedi.,Olayla ilgili soru\u015fturma devam ederken, F.O. ile kay\u0131npederi Mevl\u00fct Ok aras\u0131nda daha \u00f6ncesinde de \u00e7ocu\u011funu d\u00f6vd\u00fc\u011f\u00fc gerek\u00e7esiyle tart\u0131\u015fma ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n