Gelin, çocuğunu döven kayınpederini öldürdü

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Yıldızalan köyünde ikamet eden F.O. (35), gün içerisinde çocuğunu döven kayınpederi 67 yaşındaki Mevlüt Ok ile tartışma yaşadı.