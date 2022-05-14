YÜREKLER AĞZA GELDİ

Her ikisi de dubl\u00f6r olarak \u00e7al\u0131\u015fan gelin ve damat kendi yeteneklerini sergilemek i\u00e7in alevlerin aras\u0131nda d\u00fc\u011f\u00fcn mekan\u0131na geldi.,K\u0131sa s\u00fcrede alevlerin b\u00fct\u00fcn s\u0131rt\u0131n\u0131 kaplad\u0131\u011f\u0131 gelin ve damat konuklar\u0131n \u00f6n\u00fcnde diz \u00e7\u00f6kerek yang\u0131n s\u00f6nd\u00fcrme t\u00fcp\u00fcn\u00fc bekledi. Powell isimli kullan\u0131c\u0131, viral olan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri \u201cAmbyr & Gabe sette tan\u0131\u015ft\u0131. D\u00fc\u011f\u00fcn \u00e7\u0131k\u0131\u015flar\u0131 maytaplar\u0131n\u0131n s\u0131k\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6sterdiler\u201d notuyla payla\u015ft\u0131.,Kullan\u0131c\u0131lar\u0131n bir b\u00f6l\u00fcm gelin ve damad\u0131n ilgin\u00e7 \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131n\u0131 Jennifer Lawrence ve Josh Hutcherson'\u0131n benzer \u015fekilde ate\u015fe verildi\u011fi The Hunger Games filmine benzetti.,Kullan\u0131c\u0131lar\u0131n b\u00fcy\u00fck bir \u00e7o\u011funlu\u011fu \u00e7iftin hareketini tehlikeli bulduklar\u0131n\u0131 s\u00f6ylerken di\u011fer bir k\u0131s\u0131m ise ikilinin g\u00fcvenlik \u00f6nlemlerine dikkat \u00e7ekti.,TikTok\u2019ta Russ Powell isimli bir kullan\u0131c\u0131 taraf\u0131ndan payla\u015f\u0131lan TikTok videosunda s\u0131rad\u0131\u015f\u0131 gelin ve damat konuklar\u0131n y\u00fcreklerini a\u011fza getiren bir g\u00f6steriye imza att\u0131.