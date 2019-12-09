Gelin, misafir oldukları kayınvalidesinin evinde camdan atladı

Isparta\u2019da gelin, kay\u0131nvalidesine gittiler, herkes yatt\u0131ktan 2. kattaki camdan a\u015fa\u011f\u0131 atlad\u0131,Isparta\u2019da 36 ya\u015f\u0131ndaki 2 \u00e7ocuk annesi kad\u0131n, ailecek misafir olduklar\u0131 kay\u0131nvalidesinin 2.kattaki evinin cam\u0131ndan a\u015fa\u011f\u0131 atlamas\u0131 sonucu yaraland\u0131.,Olay, bug\u00fcn saat 00.05 s\u0131ralar\u0131nda \u0130stiklal Mahallesi\u2019nde meydana geldi.,\u0130ddiaya g\u00f6re, bir s\u00fcredir psikolojik s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131 bulundu\u011fu \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen 36 ya\u015f\u0131ndaki Hatice \u00d6., de\u011fi\u015fiklik olmas\u0131 sebebiyle e\u015fi ve \u00e7ocuklar\u0131yla birlikte g\u00fcn\u00fcbirlik olarak, kay\u0131nvalidesinin evine misafir oldu.,Evdekiler yatt\u0131ktan sonra 3. katl\u0131 evin 2. kat cam\u0131ndan kendini bah\u00e7e taraf\u0131ndaki bo\u015flu\u011fa b\u0131rakan kad\u0131n, toprak zemine d\u00fc\u015ferek yaraland\u0131.\r\n,\u00c7evredekiler taraf\u0131ndan durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.,Olay yerine ula\u015fan sa\u011fl\u0131k ekipleri, gen\u00e7 kad\u0131na ilk m\u00fcdahaleyi yapt\u0131ktan sonra gerekli tedavisi i\u00e7in Isparta \u015eehir Hastanesi\u2019ne sevk ettiler. ,Yaral\u0131 kad\u0131n\u0131n sa\u011fl\u0131k durumunun iyi oldu\u011fu \u00f6\u011frenilirken, Polis ekipleri b\u00f6lgede gerekli incelemeleri yapt\u0131ktan sonra konuyla ilgili tahkikat ba\u015flatt\u0131.