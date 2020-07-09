Gelinin ısrarı kayınpederinin hayatını kurtardı

Binadan sesler geldi\u011fini farkeden ve kay\u0131npederi Abdullah Uzunyakup'u uyaran Muazzez Uzunyakup, zeminde sular\u0131n birikti\u011fini g\u00f6rd\u00fc.\r\n\r\n,Kay\u0131npederinin evden \u00e7\u0131kmak istememesi nedeniyle pani\u011fe kap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan Uzunyakup, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Babamla birlikte i\u00e7erideyken evi su bast\u0131. Evin \u00e7\u00f6kece\u011fini s\u00f6yledim babam da '\u00f6yle bir \u015fey olmaz' dedi. Babam\u0131 zorla d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kard\u0131m. \u00c7antam\u0131 ald\u0131m ve 5 dakika sonra bina y\u0131k\u0131ld\u0131." dedi.\r\n\r\n,K\u00f6pr\u00fcba\u015f\u0131 il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Ya\u011fmurlu Mahallesi'nde ak\u015fam saatlerinde etkisini art\u0131ran ya\u011f\u0131\u015f, yakla\u015f\u0131k 35 y\u0131ll\u0131k binan\u0131n zeminine hasar verdi.\r\n\r\n,Olay\u0131n etkisinden halen kurtulamad\u0131\u011f\u0131na i\u015faret eden Uzunyakup, "Allah'\u0131m bizleri \u00e7ocuklar\u0131m\u0131za ve ailemize ba\u011f\u0131\u015flad\u0131. Binlerce kez \u015f\u00fckrediyoruz. Babam\u0131 iterek d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kard\u0131m. \u00c7ok a\u011flad\u0131m ve \u00fcst\u00fcm\u00fc ba\u015f\u0131m\u0131 y\u0131rtt\u0131m d\u0131\u015far\u0131ya \u00e7\u0131km\u0131yor diye. Allah bana o anda bir cesaret verdi." ifadesini kulland\u0131.\r\n\r\n,Kom\u015fular\u0131n\u0131n moral verdi\u011fi Uzunyakup, bir yak\u0131nlar\u0131n\u0131n evine b\u0131rakt\u0131klar\u0131 kay\u0131npederinin ise sa\u011fl\u0131k durumunun iyi oldu\u011funu s\u00f6zlerine ekledi.\r\n\r\n,\u00d6te yandan, mahallenin farkl\u0131 noktalar\u0131nda olu\u015fan heyelan nedeniyle Trabzon B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi ekiplerince yol a\u00e7ma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n devam etti\u011fi g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n