Genç annenin feci sonu!

Beyo\u011flu S\u00fctl\u00fcce Mahallesi Talat Pa\u015fa Cami Sokak \u00fczerindeki 3 katl\u0131 binan\u0131n 1. kat\u0131nda olay meydana geldi. ,1 \u00e7ocuk annesi A.K. e\u015finin telefonlar\u0131na cevap vermemesi \u00fczerine \u015f\u00fcpheye kap\u0131lan koca eve geldi. ,Eve gelen koca, e\u015fi A.K.\u2019yi do\u011falgaz borusuna as\u0131l\u0131 halde buldu. Kocan\u0131n \u00e7\u0131\u011fl\u0131klar\u0131n\u0131 duyan kom\u015fular olay yerine gelirken, durumu polis ve sa\u011fl\u0131k ekiplerine bildirdi. ,Olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekipleri yap\u0131lan incelemelerden sonra A.K.\u2019n\u0131n (35) hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini belirledi. ,Olay yerine gelen Cumhuriyet savc\u0131s\u0131n\u0131n talimat\u0131yla, olay yeri inceleme ekipleri ceset \u00fczerinde ve evde incelemelerde bulundu. ,Gen\u00e7 kad\u0131n\u0131n cans\u0131z bedeni daha sonra cenaze arac\u0131na al\u0131narak Adli T\u0131p Kurumu morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131. Gen\u00e7 kad\u0131n\u0131n kesin \u00f6l\u00fcm sebebine ili\u015fkin \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flat\u0131ld\u0131.