Genç çift banyoda ölü bulundu

Olay, Bornova il\u00e7esi Rafet Pa\u015fa Mahallesi 5176 Sokak\u2019ta bulunan 3 katl\u0131 binan\u0131n 2. kat\u0131ndaki dairede meydana geldi. \u0130ddiaya g\u00f6re, mali m\u00fc\u015favir Volkan At\u0131lgan (36), aya\u011f\u0131ndan ameliyat olan annesi Pervin At\u0131lgan\u2019\u0131n bak\u0131m ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lamak i\u00e7in e\u015fi kuaf\u00f6r Sevim At\u0131lgan (30) ile birlikte yakla\u015f\u0131k bir haftad\u0131r annesinin evinde kalmaya ba\u015flad\u0131.,Adrese gelen olay yeri inceleme ekiplerince evin i\u00e7erisinde incelemelerde bulunulurken, ac\u0131 habere alarak hastaneye gelen gen\u00e7 \u00e7iftin yak\u0131nlar\u0131 ise sinir krizleri ge\u00e7irdi.\r\n\r\n\u00d6te yandan, ilk incelemelerde gen\u00e7 \u00e7iftin banyoda bulunan t\u00fcpl\u00fc \u015fofbenden zehirlenmi\u015f olabilece\u011fi de\u011ferlendirilirken, hastaneye gelen savc\u0131n\u0131n incelemesinin ard\u0131ndan \u00e7iftin cenazesi otopsi yap\u0131lmak \u00fczere \u0130zmir Adli T\u0131p Kurumu morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131. (\u0130HA),Bunun \u00fczerine polise ve 112 Acil Servis ekiplerine ihbarda bulunuldu. \u0130hbar \u00fczerine gelen sa\u011fl\u0131k ekiplerince \u00e7iftin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi belirlendi. Her ihtimale kar\u015f\u0131 gen\u00e7 \u00e7ifte kalp masaj\u0131 yapan sa\u011fl\u0131k ekipleri, daha sonra \u00e7ifti ambulansa alarak Ege \u00dcniversitesi T\u0131p Fak\u00fcltesi Hastanesi\u2019ne g\u00f6t\u00fcrd\u00fc. Burada da yap\u0131lan canland\u0131rma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ra\u011fmen Volkan ve Sevim At\u0131lgan \u00e7ifti hayata d\u00f6nd\u00fcr\u00fclemedi.,Gece saatlerinde e\u015fi ile birlikte banyoya giren \u00e7iftten yakla\u015f\u0131k bir saattir haber alamayan Pervin At\u0131lgan, banyonun kap\u0131s\u0131n\u0131 \u00e7ald\u0131. Kap\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131lmamas\u0131 ve i\u00e7eriden seslerin gelmemesinden \u015f\u00fcphelen anne Pervin At\u0131lgan, banyonun kap\u0131s\u0131n\u0131 a\u00e7t\u0131\u011f\u0131nda o\u011flu ve gelininin yerde hareketsiz \u015fekilde yatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 fark etti.,Ac\u0131 haber \u0130zmir'den geldi! Gen\u00e7 bir \u00e7ift banyoda \u00f6l\u00fc bulundu. \u0130\u015fte detaylar...