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Genç hemşireyi yatalak bıraktı, serbest kaldı!
Adana'da korkunç bir olay yaşandı. Genç kızın yarı yatalak kalması saniye saniye kameralara da yansıdı. Yaşanan onca şeye rağmen onu bu hale getiren ise serbest kaldı.
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