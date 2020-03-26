Genç kız koronavirüse yenik üştü: 'Bir düş artık ateş, bir bırak yakamı yeter'

\u00c7in\u2019de ortaya \u00e7\u0131kan ve t\u00fcm d\u00fcnyaya yay\u0131lan yeni tip korona vir\u00fcse 33 ya\u015f\u0131ndaki Dilek Tahtal\u0131 da yenik d\u00fc\u015ft\u00fc., Edinilen bilgiye g\u00f6re, \u0130stanbul\u2019da \u00f6zel bir hastanede kay\u0131t g\u00f6revlisi olarak \u00e7al\u0131\u015fan Dilek Tahtal\u0131 y\u00fcksek ate\u015f ve halsizlik \u015fikayetiyle Bak\u0131rk\u00f6y Dr. Sadi Konuk E\u011fitim Ara\u015ft\u0131rma Hastanesinde tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131. ,Hastanede bir s\u00fcre tedavi g\u00f6ren Dilek hayata tutunamad\u0131. \u00c7ocukluktan itibaren romatizmal hastal\u0131\u011f\u0131 olan ve ila\u00e7 kullanan Dilek Tahtal\u0131, Amasya\u2019da topra\u011fa verildi. ,CHP 24\u2019\u00fcnc\u00fc d\u00f6nem Amasya Milletvekili Ramis Topal\u2019\u0131n ye\u011feni olan Dilek Tahtal\u0131'n\u0131n evin tek \u00e7ocu\u011fu ve bekar oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,\u201cBir d\u00fc\u015f art\u0131k ate\u015f, bir b\u0131rak yakam\u0131 yeter"\r\nTahtal\u0131'dan geriye sosyal medya payla\u015f\u0131mlar\u0131 kald\u0131. Tahtal\u0131'n\u0131n payla\u015f\u0131mlar\u0131 vir\u00fcs\u00fcn etkisini bir kez daha g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne serdi. ,Tahtal\u0131 yakla\u015f\u0131k 18 g\u00fcn \u00f6nce yapt\u0131\u011f\u0131 sosyal medya payla\u015f\u0131mlarda, "Bir d\u00fc\u015f art\u0131k ate\u015f, bir b\u0131rak yakam\u0131 yeter! Dakikada bir sirkeli aspirinli su k\u00fcr\u00fc, \u0131l\u0131k du\u015f, buz gibi havada balkona \u00e7\u0131kmaktan bay\u0131laca\u011f\u0131m\u201d, \u201cBurun t\u0131kan\u0131kl\u0131\u011f\u0131, a\u015f\u0131r\u0131 geniz ak\u0131nt\u0131s\u0131, ba\u015f a\u011fr\u0131s\u0131, halsizlik, g\u00fcn sonu ba\u015flay\u0131p gece uyutmayan kriz halinde gelen \u00f6ks\u00fcr\u00fck n\u00f6betleri...\u201d ifadelerini kulland\u0131.