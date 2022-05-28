FETHŞN 569. YILDÖNÜMÜ

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Teksas okul saldırısı sonrası polisten itiraf: Zamanında müdahale edilmedi
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Beşiktaş Jordy Caecido için Bulgar kulübüne resmi teklifini iletti
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55 yılda 31 tesis ile TEV'den eğitime büyük destek
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Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı: 12 derece birden artacak, 40'ı aşacak (28 Mayıs 2022 hava durumu)
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İbrahim Tatlıses Amsterdam'da valizini kaybetti: İlaçlarım var o ilaçlardan burada yok
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Akaryakıt fiyatlarına peş peşe iki zam! Benzin 25 lirayı, motorin ise 24 lirayı aştı (28 Mayıs 2022 güncel akaryakıt fiyatları)
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Dünyanın atmosferinde bulundu: ‘Son derece reaktif' kimyasal birçok hastalığa yol açabilir
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Maymun çiçeği virüsü 2 ülkede daha görüldü
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Dizaynı hazır, imalat başlıyor: Yerli uzay aracımızın Ay'a iniş yapacağı tarih belli oldu
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‘Piyasalarda ciddi bir kargaşa var’ diyen İslam Memiş’ten gram altın fiyatı için korkutan uyarı: Alım işi bitti, satan zarar edecek
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GÜNDEM -
Gençler İstanbul'un fethinin 569. yıldönümünde sabah namazında buluştu
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Gizemli hepatit virüsü Japonya’da yayılıyor, yeni vakalar saptandı
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Eduardo Camavinga... Mülteci kampından Şampiyonlar Ligi finaline
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Elon Musk duyurdu, kripto para fırladı: Artık popüler coin ile satın alınabilecek
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GÜNDEM -
Tunceli'de teröristlerin kullandığı depo ve sığınak imha edildi
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4. kez baba olan Tolga Karel’in oğluna verdiği isim duygulandırdı
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Cenk Ergün hangi yönetimde olacak? Galatasaray'da seçime doğru...
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Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği: 28 Mayıs 2022 cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
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Liverpool - Real Madrid Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Şifresiz maç yayını var mı?
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Aydın’da ‘Ufo’ paniği: Uzun süre şok yaşadım
Gençler İstanbul'un fethinin 569. yıldönümünde sabah namazında buluştu
FETHŞN 569. YILDÖNÜMÜ
GENÇKON 15. Fetih ve Gençlik Buluşmaları kapsamında gençler İstanbul’un fethinin 569. yıldönümü kapsamında organizasyon düzenledi.