Gençlerin video çekmek için yaptıkları pes' dedirtti

.,<p><span style="color:#000000">Yoldan ge\u00e7en vatanda\u015flar, dire\u011fe ba\u011fl\u0131 durumdaki\u00a0Ferdi\u00a0Demircan\u2019a tokat at\u0131p 1 lira kazan\u0131rken, baz\u0131 ki\u015filerde gencin kafas\u0131nda yumurta k\u0131rarak 5 lira kazand\u0131.<\/span><\/p>\r\n,<p><span style="color:#000000">Said Rammo ise bu tarz videolar\u0131 s\u00fcrekli \u00e7ekti\u011fini s\u00f6yleyerek, \u201cBenim Youtube kanal\u0131m var. D\u0131\u015far\u0131da b\u00f6yle videolar \u00e7ekiyoruz. E\u011fleniyoruz. Gelen tokat at\u0131yor 1 lira kazan\u0131yor, yumurta k\u0131ran 5 lira kazan\u0131yor. Milletle e\u011fleniyoruz. Arkada\u015f\u0131n r\u0131zas\u0131 da yoktu. Geldi buraya ba\u011flad\u0131k, \u00fczerine de ka\u011f\u0131t yap\u0131\u015ft\u0131rd\u0131k gelen g\u00f6r\u00fcp vuruyor\u201d ifadelerini kulland\u0131.<br \/>\r\nGen\u00e7ler video \u00e7ekiminden sonra caddeden ayr\u0131ld\u0131.<\/span><\/p>\r\n,<p><span style="color:#000000">\u00dcnl\u00fc olmak i\u00e7in enteresan videolar \u00e7ekip, sosyal medyada yay\u0131nlayan gen\u00e7lere her g\u00fcn\u00a0bir yenisi daha ekleniyor.<\/span><\/p>\r\n\r\n<p><span style="color:#000000">Adana Seyhan'da <strong><a href="https:\/\/www.turkiyegazetesi.com.tr\/search?srch=Youtube">Youtube<\/a><\/strong> i\u00e7in videolar \u00e7eken\u00a0\u00a0Said Rammo isimli\u00a0gen\u00e7, bir arkada\u015f\u0131n\u0131 dire\u011fe ba\u011flad\u0131ktan sonra \u00fczerine \u2018Tokat atan 1 TL, kafas\u0131nda yumurta k\u0131ran 5 TL kazan\u0131r\u2019 yaz\u0131l\u0131 ka\u011f\u0131d\u0131 yap\u0131\u015ft\u0131rd\u0131. <\/span><\/p>,.<p><span style="color:#000000">E\u011flendiklerini s\u00f6yleyen Ferdi Demircan, \u201cB\u00f6yle \u015fakalar falan yap\u0131yoruz ama bu \u015faka de\u011fil. Youtube i\u00e7in yap\u0131yoruz. E\u011flenceli geliyor, e\u011fleniyoruz. Tokat \u00e7ok ac\u0131tt\u0131\u201d diye konu\u015ftu.<\/span><\/p>\r\n,<p><span style="color:#000000">Yakla\u015f\u0131k 15 dakika boyunca bir\u00e7ok ki\u015fi taraf\u0131ndan tokat yiyen gence baz\u0131 vatanda\u015flar ise sahip \u00e7\u0131kt\u0131. Vatanda\u015flar videoyu \u00e7eken Rammo\u2019ya tepki g\u00f6sterirken bir ki\u015fiyse Ferdi Demircan\u2019\u0131 bantla ba\u011fland\u0131\u011f\u0131 direkten kurtarmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.<\/span><\/p>\r\n,Youtuber gen\u00e7lerin izlenmek i\u00e7in yapt\u0131\u011f\u0131 ak\u0131lalmaz olaylara bir yenisi daha eklendi. 'E\u011flence' ad\u0131 alt\u0131nda arkada\u015f\u0131n\u0131 dire\u011fe ba\u011flayan gen\u00e7, arkada\u015f\u0131na tokat ve yumurta atanlara para verdi.