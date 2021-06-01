Gençlerin video çekmek için yaptıkları pes' dedirtti

Youtuber gençlerin izlenmek için yaptığı akılalmaz olaylara bir yenisi daha eklendi. 'Eğlence' adı altında arkadaşını direğe bağlayan genç, arkadaşına tokat ve yumurta atanlara para verdi.