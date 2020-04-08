Genelge yayımlandı: Maske ve eldiven kullananlar dikkat!

\u00c7evre ve \u015eehircilik Bakanl\u0131\u011f\u0131nca, tek kullan\u0131ml\u0131k maske, eldiven gibi hijyen malzeme at\u0131klar\u0131n\u0131n y\u00f6netimine ili\u015fkin genelge yay\u0131mland\u0131.\r\n\r\n,\u00c7evre ve \u015eehircilik Bakan\u0131 Murat Kurum, "Maske ve eldiven at\u0131klar\u0131, kurum ve i\u015fletmelerin giri\u015f \u00e7\u0131k\u0131\u015flar\u0131 ile ortak kullan\u0131m alanlar\u0131nda biriktirilecek., Ev ve i\u015f yerlerindeki maske ve eldiven at\u0131klar\u0131 en az 72 saat bekletildikten sonra evsel at\u0131k olarak belediyeye teslim edilecek" dedi.\r\n\r\n\r\n\r\n,Kurum, "Sa\u011fl\u0131k kurulu\u015flar\u0131n\u0131n karantina b\u00f6l\u00fcmlerindeki at\u0131klar 't\u0131bbi at\u0131k' olarak y\u00f6netilecek ve di\u011fer at\u0131klar ile kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131lmamas\u0131 sa\u011flanacak" ifadesini de kulland\u0131.,''ATIKLARINDA BERTARAFINDA 72 SAAT KURALI''\r\n\r\nGenelgeye ili\u015fkin bir a\u00e7\u0131klama da Twitter \u00fczerinden yapan Bakan Kurum ''Koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131yla m\u00fccadele kapsam\u0131nda maske, eldiven ve di\u011fer ki\u015fisel hijyen malzeme at\u0131klar\u0131n\u0131n bertaraf\u0131na y\u00f6nelik farkl\u0131 \u00fclkelerdeki uygulamalar\u0131 da inceleyerek yeni tedbirler ald\u0131k. ,Bu at\u0131klar\u0131n bertaraf\u0131nda \u201872 saat\u2019 kural\u0131 getiriyoruz'' payla\u015f\u0131m\u0131nda bulundu.