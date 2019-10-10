Geniş Aile'nin Saltuk'unu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor!

\u015eimdilerde herhangi bir televizyon dizisinde yer almayan oyuncu, Instagram'\u0131 olduk\u00e7a aktif kullan\u0131yor.,\u0130stanbul do\u011fumlu 28 ya\u015f\u0131ndaki oyuncu, liseden sonra M\u00fcjda Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro e\u011fitimi ald\u0131 ve 2007 y\u0131l\u0131nda M\u00fcjdat Gezen Tiyatrosu'na dahil oldu.,Hali\u00e7 \u00dcniversitesi Konservatuar\u0131 Tiyatro b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde okudu. Esvet \u015eahin, Geni\u015f Aile dizisinde Saltuk karakterini, Elde Var Hayat dizisinde Yetkin karakterini, Alemin Kral\u0131 dizisinde ise Furkan karakterini canland\u0131rd\u0131.,Ayr\u0131ca Zaman Makinesi 1973, Ta\u015f Mektep, Adab-\u0131 Mua\u015feretAdab-\u0131 Mua\u015feret gibi filmlerde oynad\u0131.,T\u00fcrkiye onu her ne kadar 'Geni\u015f Aile' dizisiyle tan\u0131m\u0131\u015f olsa da, asl\u0131nda Esvet \u015eahin, bir\u00e7ok projede yer ald\u0131.,Zekai'nin en yak\u0131n arkada\u015flar\u0131ndan birini canland\u0131ran \u015eahin'in son hali ise g\u00f6renleri \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131. Uzun sa\u00e7 ve sakallar\u0131yla dikkat \u00e7eken oyuncu, dizideki halinden olduk\u00e7a farkl\u0131 g\u00f6r\u00fcn\u00fcyordu.,Geni\u015f Aile dizisinde Saltuk karakterine hayat veren gen\u00e7 oyuncu Esvet \u015eahin, pratik \u00e7\u00f6z\u00fcmleri ve yufka y\u00fcre\u011fiyle, izleyicinin g\u00f6zde karakterleri aras\u0131nda yer al\u0131yordu.,Geni\u015f Aile dizisinde canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 liseli Saltuk karakteriyle izleyicinin g\u00f6nl\u00fcn\u00fc \u00e7alan Esvet \u015eahin'in bir de son haline bak\u0131n!