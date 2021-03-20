Gerçek ortaya çıktı! Türkiye'de sadece 3 tane var

Ailesinin anlay\u0131\u015fla kar\u015f\u0131lad\u0131\u011f\u0131 gen\u00e7 k\u0131z kediye \u2018Pide\u2019 ismini verdi ve minik kediyi birden fazla veterinere g\u00f6t\u00fcrerek muayene ettirdi. Pide\u2019ye down sendromu te\u015fhisinin konulmas\u0131 \u00fczerine gen\u00e7 k\u0131z kedisine g\u00f6z\u00fc gibi bakmaya ba\u015flad\u0131. ,18 ya\u015f\u0131ndaki lise \u00f6\u011frencisi B\u00fc\u015fra \u015eahin, sosyal medya \u00fczerinden yuva ilan\u0131n\u0131 g\u00f6rerek ailesinden habersiz sahiplendi\u011fi kediyi ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 eve getirdi. Sahiplendi\u011fi ki\u015finin kedinin down sendromlu olabilece\u011fini belirtmesi \u00fczerine \u015eahin durumu ailesine anlatt\u0131.,Di\u011fer kedilerden daha hassas olan Pide\u2019nin adeta \u00fczerine titreye \u015eahin, en b\u00fcy\u00fck korkusunun kedisinin yan\u0131nda uyurken ona zarar vermesi ya da kalp krizi ge\u00e7irirse m\u00fcdahale edememek oldu\u011funu ifade etti. Lise \u00f6\u011frencisi \u015eahin\u2019in en b\u00fcy\u00fck hobisi ise en yak\u0131n arkada\u015f\u0131 gibi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc kedisi ve 3 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z karde\u015fi Arya K\u00fcbra ile oyunlar oynamak.,Hayvan hastanesinin sorumlusu Veteriner Hekim G\u00f6ksel Bayraml\u0131, \u015eahin ve ailesine down sendromlu kediler hakk\u0131nda bilgi verdikten sonra Pide\u2019yi muayene etti. Yapt\u0131\u011f\u0131 muayene ve tetkikler sonras\u0131nda Pide\u2019nin sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir kedi oldu\u011funu belirten Veteriner Hekim Bayraml\u0131, \u201c\u0130lk bak\u0131\u015fta g\u00f6zle g\u00f6r\u00fcl\u00fcr olarak bu kedimiz down sendromlu diyebiliriz. Bu kedilerin beyin geli\u015fimlerinde sorun olabilir, kemikleri daha hassast\u0131r diyemeyiz ama kas iskelet sisteminde farkl\u0131l\u0131klar vard\u0131r. Kedilerin kromozon \u00e7ifti \u00e7ok daha farkl\u0131d\u0131r. Literat\u00fcre ge\u00e7mi\u015f ismi de kedilerin down sendromuna benzeyen hastal\u0131\u011f\u0131 diye adland\u0131r\u0131l\u0131r. Bu hastal\u0131k genetik bir hastal\u0131kt\u0131r. Solunum, kulak burun bo\u011faz ve kalp sistemine kadar bir\u00e7ok sorunlar olabilir. Bildi\u011fimiz kadar\u0131 ile bu t\u00fcr hastalar\u0131m\u0131z normal kediler kadar sa\u011fl\u0131kl\u0131 ve uzun s\u00fcre ya\u015fayamaz. Ancak d\u00fczenli bak\u0131m ve kontroller ile tabii ki uzun y\u0131llar sahibi ile birlikte olabilir\u2019\u2019 diye konu\u015ftu.,Pide\u2019yi Mu\u011fla ve Marmaris\u2019teki \u00e7e\u015fitli veterinerlere g\u00f6t\u00fcren B\u00fc\u015fra \u015eahin, \u201cBen bu kediyi sokakta bulan Derya Han\u0131m\u2019dan sahiplendim. Daha \u00f6nce yine sosyal medyadan bir ki\u015fi sahiplendirme g\u00f6nderisi payla\u015fm\u0131\u015ft\u0131. O zaman da \u00e7ok istemi\u015ftim ama kedi bah\u00e7eden ka\u00e7m\u0131\u015ft\u0131." dedi. \u015eahin kediyi hayvan hastanesine g\u00f6t\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc "Derya Han\u0131m bulmu\u015f ve ona ula\u015ft\u0131m. \u0130lk sahibi de down sendromlu olabilir demi\u015fti. \u0130nternette yapt\u0131\u011f\u0131m ara\u015ft\u0131rmalar sonucu Bayburt\u2019taki veteriner hekime ula\u015farak Pide\u2019nin foto\u011fraflar\u0131n\u0131 yollad\u0131m. O da kedinin down sendromlu olabilece\u011fini s\u00f6yleyince, tetkiklerini ve tedavisini yapt\u0131rmak i\u00e7in hayvan hastanesine getirdim" s\u00f6zleriyle anlatt\u0131. ,Kedinin \u00f6zel ilgiye ihtiyac\u0131 oldu\u011funu belirten anne Bahar \u015eahin ise, \u201cK\u0131z\u0131m\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 bu hareket \u00e7ok ho\u015fuma gitti. \u00c7\u00fcnk\u00fc bu kedi hasta ve \u00f6zene ihtiyac\u0131 var. \u0130n\u015fallah bizimle uzun ve sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir \u00f6m\u00fcr ge\u00e7irir\u2019\u2019 ifadelerini kulland\u0131.,\u0130ddiaya g\u00f6re, T\u00fcrkiye\u2019de daha \u00f6nce literat\u00fcre ge\u00e7mi\u015f iki tane down sendromlu kedi bulundu\u011fu ve bunlardan ilki kalp yetmezli\u011finden \u00f6len \u0130stanbul\u2019dan Otto ve Bayburt\u2019ta bir veteriner hekimin sahiplendi\u011fi Noya isimli kediler oldu\u011funu belirtildi.\r\n\r\nLiterat\u00fcre ge\u00e7ecek olan \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc kedi ise 9 ayl\u0131k di\u015fi tekir kedinin ise \u2018Pide\u2019 oldu\u011fu kaydedildi. (\u0130HA),Mu\u011fla'da 18 ya\u015f\u0131ndaki lise \u00f6\u011frencisi B\u00fc\u015fra \u015eahin, sokaktan sahiplendi\u011fi kediyi veterinere g\u00f6t\u00fcr\u00fcnce \u015fa\u015f\u0131rtan ger\u00e7ek ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.