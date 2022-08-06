Geri ödemesiz 7500 lira! Tüm emekliler yararlanacak: İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar

Milyonlarca emekli maaşlara yapılan zam sonrası gözünü banka promosyonlarına çevirdi. Adeta birbiriyle yarışan bankalar promosyon ödemesini 7500 liraya kadar yükseltti. En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? Emekli maaşı promosyonu almak için şartlar neler? Maaşlara yapılan yüzde 42.3'lük zammın ardından gözler bankalardan gelen açıklamalarda... İşte banka banka emekli promosyon ücretleri...