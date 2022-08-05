Geri sayım başladı: Abdülhamid Han keşfe çıkıyor

.,Abd\u00fclhamid Han sondaj gemisinin 9 A\u011fustos'ta u\u011furlanaca\u011f\u0131 ilk g\u00f6revi \u00f6ncesinde son haz\u0131rl\u0131klar yap\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,Abd\u00fclhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ard\u0131ndan T\u00fcrkiye'nin d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc sondaj gemisi olma \u00f6zelli\u011fini ta\u015f\u0131yor.\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Fuat Oktay, daha \u00f6nce yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Abd\u00fclhamid Han sondaj gemisinin Akdeniz'de faaliyetlerine ba\u015flamas\u0131n\u0131n planland\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirmi\u015fti.,Gemi, son haz\u0131rl\u0131klar\u0131n tamamlanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n da kat\u0131l\u0131m\u0131yla 9 A\u011fustos'ta d\u00fczenlenmesi planlanan t\u00f6renle Mersin Ta\u015fucu Liman\u0131'ndan ilk g\u00f6rev yerine u\u011furlanacak.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye Petrolleri Anonim Ortakl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n (TPAO) Twitter hesab\u0131ndan yap\u0131lan payla\u015f\u0131mda, Abd\u00fclhamid Han sondaj gemisinde sistem ve ekipman g\u00fcncelleme i\u015flemlerinin ard\u0131ndan kontrol s\u00fcre\u00e7lerinin ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 ifade edildi.\r\n\r\n,Yedinci nesil teknolojiye sahip geminin 238 metre uzunlu\u011fu ve 42 metre geni\u015fli\u011fi bulunuyor. \u00c7ift kule ile aktif konumland\u0131rma sistemine sahip, 200 m\u00fcrettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yetene\u011fiyle \u00f6ne \u00e7\u0131k\u0131yor.\r\n\r\n