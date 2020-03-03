Giresun'da kayalıkların üzerindeki bu evleri gören şaşkına dönüyor

\u0130lk bak\u0131\u015fta \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k ve hayret uyand\u0131rarak korkun\u00e7 gelse de asl\u0131nda olduk\u00e7a sa\u011flam bir temele oturtulmu\u015f binalard\u0131r. Giresun'daki bu mimari yap\u0131lar folklorik ve k\u00fclt\u00fcre de esin kayna\u011f\u0131 olmu\u015f ve 'Ustam nas\u0131l kondurdun\/ Ta\u015f ba\u015f\u0131na binay\u0131\/Ba\u015f\u0131ma zindan ettin\/ Sen bu yalan d\u00fcnyay\u0131' s\u00f6zleriyle t\u00fcrk\u00fclerde yerini alm\u0131\u015ft\u0131r" dedi. (\u0130HA),Giresun t\u00fcrk\u00fclerine \u201cUstam nas\u0131l kondurdun\/Ta\u015f ba\u015f\u0131na binay\u0131\u201d s\u00f6zleriyle konu olan evleri anlat\u0131rcas\u0131na kayal\u0131klar\u0131n \u00fczerine yap\u0131lan binalar g\u00f6r\u00fcn\u00fc\u015f\u00fcyle ilgi oda\u011f\u0131 oldu.,Giresun Kalesi etekleriyle Karadeniz Sahil Yolu aras\u0131na yap\u0131lan binalar\u0131n kayal\u0131klar\u0131n \u00fczerinde sa\u011flam zemine yap\u0131lmas\u0131na ra\u011fmen ilk bak\u0131\u015fta u\u00e7urumun kenar\u0131ndaym\u0131\u015f gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor. En dikkat \u00e7eken ise baz\u0131 binalar\u0131n teras i\u00e7in yapt\u0131klar\u0131 eklentilerin alt\u0131na koyduklar\u0131 destek demir \u00e7ubuklar\u0131n sanki binay\u0131 destekliyormu\u015f gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor.,Bu evlerin Giresun t\u00fcrk\u00fclerine esin kayna\u011f\u0131 oldu\u011funu anlatan Giresun eski K\u00fclt\u00fcr ve Turizm M\u00fcd\u00fcr\u00fc Mehmet Y\u00fcksel, "G\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc gibi Giresun evleri kayalar \u00fczerine b\u00fcy\u00fck bir mimari yetenekle kondurulmu\u015ftur.,Kayal\u0131klar\u0131n \u00fczerindeki bu evleri g\u00f6ren \u015fa\u015fk\u0131na d\u00f6n\u00fcyor!