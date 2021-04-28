Gitmediği İstanbul’daki köprüden 3 defa ceza yedi

Sinop\u2019ta esnafl\u0131k yapan Seyfettin Aksan, iddiaya g\u00f6re, hi\u00e7 gitmedi\u011fi \u0130stanbul Yavuz Sultan Selim K\u00f6pr\u00fcs\u00fc'nden izinsiz ge\u00e7ti\u011fi gerek\u00e7esiyle ceza yedi. ,Aksan\u2019\u0131n 5 y\u0131l \u00f6nce ald\u0131\u011f\u0131 57 AR 204 plakal\u0131 otomobiline yak\u0131n zamanlarda 3 defa k\u00f6pr\u00fc, 1 defa otoyol ge\u00e7i\u015f \u00fccreti kesildi.,6 ayd\u0131r \u015fehir d\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131kmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve hayat\u0131nda kendi otomobiliyle hi\u00e7 \u0130stanbul\u2019a gitmedi\u011fini s\u00f6yleyen Seyfettin Aksan, cezay\u0131 g\u00f6r\u00fcnce \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatt\u0131. Aksan, itiraz i\u00e7in polisin yolunu tuttu.\r\n,.