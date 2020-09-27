Gizli odaya kaçak cep telefonu operasyonu

Adana\u2019da vestiyerin arkas\u0131ndan girilen gizli odada y\u00fczlercesi ele ge\u00e7irildi.,Operasyonda, ilk aramalarda ka\u00e7ak \u00fcr\u00fcnlere rastlanmad\u0131. Ekibin adreste yapt\u0131\u011f\u0131 detayl\u0131 inceleme sonucu kullan\u0131lmayan bir vestiyerin arkas\u0131nda gizli oda bulundu\u011fu tespit edildi. Kap\u0131y\u0131 a\u00e7an ekip, gizli odada \u00e7ok say\u0131da g\u00fcmr\u00fck ka\u00e7a\u011f\u0131 cep telefonu buldu.\r\n,\u00d6te yandan, ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sar\u0131\u00e7am il\u00e7esindeki \u0130ncirlik park alan\u0131nda \u015f\u00fcphe \u00fczerine durdurup arama yapt\u0131\u011f\u0131 bir ara\u00e7ta ka\u00e7ak cep telefonlar\u0131 ele ge\u00e7irdi. Depoda ve ara\u00e7ta g\u00fcmr\u00fck ka\u00e7a\u011f\u0131 878 cep telefonu ele ge\u00e7iren ekipler, 2 zanl\u0131y\u0131 g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131.\r\n,Emniyetteki i\u015flemlerin ard\u0131ndan adliyeye sevk edilen 2 zanl\u0131, n\u00f6bet\u00e7i sulh ceza hakimli\u011fince tutukland\u0131.\r\n,Adana Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131k ve Organize Su\u00e7larla M\u00fccadele \u015eubesine ba\u011fl\u0131 Ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131k B\u00fcro Amirli\u011fi ekipleri, ka\u00e7ak \u00fcr\u00fcnlerin bulundu\u011funu belirledi\u011fi merkez Seyhan il\u00e7esinde depo olarak kullan\u0131lan bir eve operasyon d\u00fczenledi.