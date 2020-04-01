Gizli planı ortaya çıktı! Fatih Terim...

Orta alan\u0131n ortas\u0131nda g\u00f6rev yapan Bonaventura ile Avrupa'n\u0131n bir\u00e7ok \u00f6nemli kul\u00fcb\u00fcn\u00fcn ilgilendi\u011fi de ifade ediliyor. 30 ya\u015f\u0131ndaki futbolcu 13 kez \u0130talya formas\u0131n\u0131 terletti.\r\n\r\n,Sezon sonu s\u00f6zle\u015fmesi bitecek isimleri g\u00fcndemine alan Galatasaray'\u0131n Milan'l\u0131 Giacomo Bonaventura'n\u0131n menajeriyle temasa ge\u00e7ti\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Yap\u0131lan telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesinin ard\u0131ndan taraflar\u0131n Mart ay\u0131nda Milano'da bir araya gelmek \u00fczere randevula\u015ft\u0131\u011f\u0131 belirlendi.\r\n\r\n,Ancak Avrupa'da ba\u015fta \u0130talya olmak \u00fczere t\u00fcm d\u00fcnyay\u0131 etkisi alt\u0131na alan koronavir\u00fcs kabusu nedeniyle bu kritik g\u00f6r\u00fc\u015fme ger\u00e7ekle\u015ftirilemedi. ,Al\u0131nan bilgilere g\u00f6re bu zirve yap\u0131lsayd\u0131 ve olumlu ge\u00e7seydi Bonaventura'n\u0131n menajeri may\u0131s ay\u0131 ba\u015f\u0131nda \u0130stanbul'a gelecekti.\r\n\r\n,Galatasaray y\u00f6netimi her \u015feyin normale d\u00f6nmesinin ard\u0131ndan transfer i\u00e7in yeni bir hamle yapacak. ,Milan formas\u0131yla bu sezon Serie A'da 17 ma\u00e7a \u00e7\u0131kan Giacomo Bonaventura 2 gol att\u0131. \u0130talyan y\u0131ld\u0131z 8 ve 10 numara pozisyonlar\u0131nda oynuyor.\r\n\r\n(Takvim)