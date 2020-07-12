Göbeği olanlar giremiyor, girebilenler temmuzda karın tadını çıkartıyor

Sivas kent merkezine 75 kilometre, Zara il\u00e7e merkezine 35 kilometre uzakl\u0131kta bulunan Tuzlag\u00f6z\u00fc k\u00f6y\u00fc, Yuva mezras\u0131nda ya\u015fayan vatanda\u015flar, bunalt\u0131c\u0131 s\u0131caklarda 2 bin 200 rak\u0131ml\u0131 \u00c7atalkaya da\u011f\u0131nda bulunan kar ma\u011faras\u0131ndan \u00e7\u0131kard\u0131klar\u0131 kar ile serinliyorlar.,Sivas\u2019\u0131n Zara il\u00e7esi Tuzlag\u00f6z\u00fc k\u00f6y\u00fcnde ya\u015fayan vatanda\u015flar, bunalt\u0131c\u0131 s\u0131caklarda 1 saat yol kat ederek ula\u015ft\u0131klar\u0131 kar ma\u011faras\u0131ndan \u00e7\u0131kartt\u0131klar\u0131 kar\u0131 yiyerek serinliyorlar.,Yuva mezras\u0131nda ya\u015fayan \u00d6mer Faruk \u00c7atalkaya ise ma\u011fara i\u00e7erisinde bulunan kar k\u00fctlelerini baltayla kestiklerini belirterek, \u201cMa\u011faran\u0131n giri\u015fi dar, i\u00e7eriye yan olarak giriyoruz, i\u00e7i ise geni\u015f. Ma\u011farada y\u0131l\u0131n 12 ay\u0131 kar bulunuyor. Kara hasret kalan herkesi buraya bekliyoruz. Biz karlar\u0131 baltayla kestik, kovalara koyup d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kartt\u0131k. Buradan kar almak biraz zahmetli ama zahmete de\u011fiyor. Bunalt\u0131c\u0131 s\u0131cakta serinliyoruz. Bu \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131m\u0131z karlar\u0131 k\u00f6ye g\u00f6t\u00fcr\u00fcp ailemiz ile birlikte yiyece\u011fiz\u201d dedi.,Yanlar\u0131nda getirdikleri kovalarla evlerine de kar g\u00f6t\u00fcren vatanda\u015flar, hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n 40 dereceyi buldu\u011fu bunalt\u0131c\u0131 havalarda ailelerini de lezzetiyle damak \u00e7atlatan karl\u0131 pekmezden mahrum b\u0131rakm\u0131yorlar. Kar ma\u011faras\u0131na gelmek isteyen vatanda\u015flara kilo uyar\u0131s\u0131nda bulunan Tuzlag\u00f6z\u00fc k\u00f6y\u00fc muhtar\u0131 Kudret \u015eim\u015fek, 80 kilo \u00fcst\u00fc ve g\u00f6bekli vatanda\u015flara ma\u011faraya girmeme uyar\u0131s\u0131nda bulundu.,Yuva mezras\u0131nda ya\u015fayan Emre Ba\u015fe\u011fmez de ma\u011faraya girebilmek i\u00e7in i\u00e7erisinden ge\u00e7tikleri ge\u00e7itten yan \u015fekilde ge\u00e7ebildiklerini belirterek, \u201c\u015eu anda yakla\u015f\u0131k 2 bin 200 rak\u0131ml\u0131 \u00c7atalkaya da\u011f\u0131nday\u0131z, Ma\u011faraya gelebilmek i\u00e7in yakla\u015f\u0131k 3 kilometre kadar yol kat ettik. Buraya \u00e7\u0131kmam\u0131z 1 saati buldu ama bu s\u0131cakta \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131m\u0131za de\u011fdi. Kar\u0131m\u0131z\u0131 ald\u0131k, arkada\u015flar\u0131m\u0131zla da\u011f\u0131n zirvesinde kar yiyece\u011fiz. Ma\u011faran\u0131n giri\u015fi dar oldu\u011fu i\u00e7in buraya yan girmek zorunday\u0131z, d\u00fcz girilemiyor. Ma\u011faran\u0131n i\u00e7erisi derin oldu\u011fu i\u00e7in daha a\u015fa\u011f\u0131s\u0131na gidemiyoruz. Ma\u011fara komple kar dolu. Yaz\u0131n bu s\u0131cak g\u00fcnlerde ferahlamak i\u00e7in k\u00f6y halk\u0131 olarak biz buraya \u00e7\u0131kar\u0131z. Karla pekmezi birle\u015ftirdik, yedik. Bizler i\u00e7in de\u011fi\u015fiklik oldu. Biz her y\u0131l bu mevsimde b\u00f6yle yapar\u0131z\u201d diye konu\u015ftu.,Tuzlag\u00f6z\u00fc k\u00f6y\u00fc muhtar\u0131 Kudret \u015eim\u015fek, ma\u011fara i\u00e7erisinde hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n yakla\u015f\u0131k eksi 15 derece oldu\u011funu ve ma\u011fara i\u00e7erisinde so\u011fuk havaya dayanman\u0131n zor oldu\u011funu belirterek, \u201cKar ma\u011faras\u0131nday\u0131z \u015fu an, Temmuz\u2019un 10\u2019u bug\u00fcn. Bu s\u0131cak g\u00fcnlerde her y\u0131l ma\u011farada kar\u0131m\u0131z eksik olmaz, 12 ay boyunca burada kar var. \u0130stanbul\u2019dan, yurt d\u0131\u015f\u0131ndan kara hasret kalan vatanda\u015flar\u0131m\u0131z, burada gelip kar hasretini gideriyor. Buras\u0131 yakla\u015f\u0131k 2 bin 200 rak\u0131ml\u0131 bir yer, ma\u011faraya 1 saatte gelinebiliyor. Yuva mezram\u0131za uzakl\u0131\u011f\u0131 3 kilometre, ma\u011faraya 20-30 metre kala so\u011fuk hava kendini hissettiriyor. Bilmeyen biri de gelip, buray\u0131 bulabiliyor. Ma\u011faran\u0131n i\u00e7erisinin so\u011fuklu\u011fu eksi 15-20 derece var. \u0130\u00e7eride en fazla 5 dakika durabildim, i\u00e7erisi \u00e7ok so\u011fuk. Ma\u011faram\u0131za kar yemek i\u00e7in gelecek arkada\u015flar\u0131m\u0131za tavsiyemiz, ma\u011faran\u0131n aras\u0131n\u0131n \u00e7ok dar oldu\u011fu i\u00e7in 80 kilo ve \u00fczeri, g\u00f6bekli arkada\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n girmesi biraz tehlikeli. Ma\u011faraya giri\u015f esnas\u0131nda kayalar aras\u0131nda s\u0131k\u0131\u015f\u0131p kalabilirler. \u0130\u00e7eriye girip, \u00e7\u0131kamayabilirler de. \u0130\u00e7eride kalan birisinin \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131 ancak kayalar\u0131n k\u0131r\u0131lmas\u0131yla m\u00fcmk\u00fcn olabilir. So\u011fuk oldu\u011fu i\u00e7in donma tehlikesi de var, i\u00e7eride en fazla 5 dakika kalabilirler\u201d dedi.,Bunalt\u0131c\u0131 s\u0131cakta yakla\u015f\u0131k 3 kilometre yol y\u00fcr\u00fcyen vatanda\u015flar, ma\u011faradan \u00e7\u0131kard\u0131klar\u0131 kar\u0131, \u00fczerine pekmez d\u00f6kerek afiyetle t\u00fcketiyor. ,Ma\u011faraya girmek i\u00e7in 40 santimetre geni\u015fli\u011findeki ge\u00e7itten ge\u00e7en k\u00f6yl\u00fcler, 80 kilo \u00fcst\u00fcn\u00fcn ve g\u00f6be\u011fi olanlar\u0131n ma\u011faraya girmelerinin tehlikeli oldu\u011funu belirtti.,Yuva mezras\u0131na 3 kilometre uzakl\u0131kta bulunan ve ara\u00e7 ula\u015f\u0131m\u0131n\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131 da\u011fa y