Göbeklitepe'de bulunan metal bloğun sırrı çözülemedi

Jandarma istihbarat ekipleri, daha \u00f6nce ABD ve Romanya'da bulunan monolitlere benzerli\u011fi ile dikkat \u00e7eken metal blo\u011fun kimler taraf\u0131ndan ne ama\u00e7la araziye dikildi\u011finin belirlenmesine y\u00f6nelik \u00e7evrede \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.,G\u00f6beklitepe'de bulunan metal blo\u011fun s\u0131rr\u0131 \u00e7\u00f6z\u00fclemedi! Jandarman\u0131n n\u00f6beti s\u00fcr\u00fcyor! \u0130\u015fte detaylar...,K\u00f6yl\u00fclerden Mehmet Ka\u00e7ar ise d\u00fcn itibariyle buradaki bekleyi\u015flerinin devam etti\u011fini metal blo\u011fun ne oldu\u011funu bir an \u00f6nce \u00f6\u011frenmek istediklerini ifade etti.,K\u00f6y sakinlerinden Murat Ka\u00e7ar, merakl\u0131 bekleyi\u015flerinin s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirterek, yetkililerin duruma el atarak bir a\u00e7\u0131klama yapmas\u0131n\u0131 istediklerini s\u00f6yledi.,\u00d6te yandan b\u00f6lgede n\u00f6bet tutan jandarma ekipleri korona vir\u00fcs kurallar\u0131n\u0131 ihlal ederek metal blok \u00e7evresinde toplanan kalabal\u0131\u011f\u0131 da\u011f\u0131tt\u0131., \u0130hbar \u00fczerine b\u00f6lgeye gelen jandarma ekipleri \u00e7evrede \u00f6nlem al\u0131rken, K\u00fclt\u00fcr ve Turizm \u0130l M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri de blokta inceleme yapt\u0131. Metal blo\u011fun \u00fczerinde G\u00f6kt\u00fcrk alfabesiyle 'G\u00f6ky\u00fcz\u00fcne bak ay\u0131 g\u00f6r' yaz\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirlendi. ,KAYNAK: \u0130HA,\u015eanl\u0131urfa'da 12 bin y\u0131ll\u0131k ge\u00e7mi\u015fiyle 'tarihin s\u0131f\u0131r noktas\u0131' olarak nitelendirilen G\u00f6beklitepe'nin bulundu\u011fu \u00d6rencik Mahallesi yak\u0131nlar\u0131ndaki bir tarlada, 3 kenar\u0131 bulunan, 3 metre uzunlu\u011funda ve 45 santim geni\u015fli\u011finde olan bir metal blok bulunmas\u0131 \u00fczerine jandarmaya haber verildi.