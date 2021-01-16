Gökten başına servet yağdı

Evinin \u00e7at\u0131s\u0131na simsiyah bir ta\u015f\u0131n d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc, bu ta\u015f\u0131n evinin ta\u015f\u0131n\u0131 delerek sapland\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fc. ,G\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc \u0131\u015f\u0131k parlamas\u0131ndan 3 saniye sonra evinin \u00e7at\u0131s\u0131nda olu\u015fan \u015fiddetli sesle irkildi. ,\u0130lk ba\u015fta bu sese anlam veremeyen Erke\u015f, sabah evin \u00e7at\u0131s\u0131na \u00e7\u0131karak bakt\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc manzarayla hayretler i\u00e7inde kald\u0131. ,G\u00f6ky\u00fcz\u00fcn\u00fc izledi\u011fi s\u0131rada bir \u0131\u015f\u0131k parlamas\u0131 g\u00f6rd\u00fc. ,\u00c7at\u0131ya saplanan ta\u015f\u0131 tornavida yard\u0131m\u0131yla s\u0131k\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 yerden \u00e7\u0131kartan vatanda\u015f g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc \u0131\u015f\u0131kla bu ta\u015f\u0131n aras\u0131nda bir ba\u011flant\u0131 olabilece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnerek, evinin \u00e7evresini aramaya ba\u015flad\u0131. ,,G\u00f6kta\u015f\u0131na ta\u015flara g\u00f6z\u00fc gibi bak\u0131p saklayan vatanda\u015f, bu ta\u015flar\u0131, k\u0131ymetini veren olmas\u0131 halinde sataca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\u200b\r\n,Ba\u015f\u0131ndan ge\u00e7en olay\u0131 \u0130HA mikrofonlar\u0131na anlatan Mehmet Ali Erke\u015f, "Bir gece saat 03:00 civar\u0131 uykum da\u011f\u0131ld\u0131. Evin balkonuna \u00e7\u0131kt\u0131m, kendime bir kahve yaparak g\u00f6ky\u00fcz\u00fcn\u00fc izlemeye ba\u015flad\u0131m. O gece g\u00f6ky\u00fcz\u00fcndeki y\u0131ld\u0131zlar\u0131n \u00e7ok yak\u0131n oldu\u011funu fark ettim. Tabiri caizse elimi uzatsam y\u0131ld\u0131zlara de\u011fecektim. Ben g\u00f6ky\u00fcz\u00fcn\u00fc izleyip kahvemi i\u00e7erken, g\u00f6ky\u00fcz\u00fcnden bir \u0131\u015f\u0131k parlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fcm. Bu \u0131\u015f\u0131k parlamas\u0131 bir y\u0131ld\u0131z kaymas\u0131na benziyordu. G\u00f6ky\u00fcz\u00fcndeki parlamadan bir ka\u00e7 saniye sonra evimin \u00e7at\u0131s\u0131nda k\u00fct diye ses oldu. Ben evin d\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131karak bakt\u0131m, biri benim evime ta\u015f m\u0131 at\u0131yor diye. Evin etraf\u0131n\u0131 gezdi\u011fimde kimsenin olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fcm. Sonra gidip yata\u011f\u0131ma yat\u0131p uyudum. Sabah kalk\u0131p kahvalt\u0131 yaparken, gece \u00e7at\u0131daki sesi merak edip, \u00e7at\u0131ya \u00e7\u0131karak incelemeye ba\u015flad\u0131m. G\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm manzara kar\u015f\u0131s\u0131nda b\u00fcy\u00fck \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k ya\u015fad\u0131m. Bir ta\u015f\u0131n demir sac\u0131 delerek \u00e7at\u0131ya sapland\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fcm. \u00c7at\u0131y\u0131 delen ta\u015f\u0131 tornavida yard\u0131m\u0131yla \u00e7\u0131kartt\u0131m. Sonra ben bu ta\u015f\u0131 inlemeye ba\u015flad\u0131m. Arkada\u015flar\u0131ma anlatt\u0131m. Bana bunun bir g\u00f6kta\u015f\u0131 olabilece\u011fini s\u00f6ylediler. Evimin \u00e7evresinde arama yapt\u0131\u011f\u0131mda evimin \u00e7at\u0131s\u0131na d\u00fc\u015fen ve bu b\u00f6lgede daha \u00f6nce g\u00f6rmedi\u011fim ta\u015flardan 7 tane buldum. G\u00f6kta\u015f\u0131na \u00e7ok benziyorlar. Bu ta\u015flar\u0131n ara\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 istiyorum. Bu ta\u015flar g\u00f6kta\u015f\u0131 ise, ta\u015flardan bir tanesini m\u00fczeye ba\u011f\u0131\u015flayaca\u011f\u0131m. Di\u011fer ta\u015flar\u0131ysa iyi bir teklif gelirse satmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Elimde bulunan ta\u015flar\u0131n a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131 5 kilonun \u00fczerinde" dedi.,Uluda\u011f eteklerinde k\u00f6yde ya\u015fayan Mehmet Ali Erke\u015f, 7 Aral\u0131k 2020 tarihinde gece saat 03:00'de uyku tutmay\u0131nca balkona \u00e7\u0131k\u0131p g\u00f6ky\u00fcz\u00fcn\u00fc izlemeye ba\u015flad\u0131. ,Evinin 300 metre \u00e7evresinde de bu b\u00f6lgede daha \u00f6nce g\u00f6r\u00fclmeyen bu ta\u015flardan 7 tane buldu.