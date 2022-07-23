Gökyüzü bir anda pembeye döndü: Kimse sırrını çözemedi

Tammy Szumowski ad\u0131ndaki kad\u0131n, pembe g\u00f6ky\u00fcz\u00fcn\u00fcn foto\u011fraflar\u0131n\u0131 \u00e7ekip sosyal medyada payla\u015ft\u0131. \r\n,Avustralya\u2019n\u0131n Mildura \u015fehrinde g\u00f6kler tamamen pembe \u0131\u015f\u0131kla ayd\u0131nland\u0131. Muhte\u015fem g\u00f6r\u00fcnse de bu s\u0131ra d\u0131\u015f\u0131 olay b\u00f6lge halk\u0131nda korkuya yol a\u00e7t\u0131.\r\n,Cann Pharmaceutical \u015firketinin b\u00fcy\u00fck hangarlar\u0131ndan birinin panjurlar\u0131 a\u00e7\u0131k b\u0131rak\u0131lm\u0131\u015f, g\u00fc\u00e7l\u00fc LED \u0131\u015f\u0131klar camlardan s\u0131zarak g\u00f6ky\u00fcz\u00fcnde sansasyonel bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc olu\u015fturmu\u015f.,Daily Mail Australia\u2019ya konu\u015fan kad\u0131n, \u201cKocam, \u00e7ocuklar\u0131m ve ben arabaya atlad\u0131k ve \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131n g\u00fc\u00e7l\u00fc oldu\u011fu b\u00f6lgede ya\u015fayan amcamlara do\u011fru yola \u00e7\u0131kt\u0131k. \u00c7ok ilgin\u00e7 bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fcyd\u00fc\u201d ifadesini kulland\u0131. Payla\u015f\u0131ma \u00e7ok say\u0131da yorum geldi. G\u00f6ky\u00fcz\u00fcndeki b\u00fcy\u00fcleyici par\u0131lt\u0131n\u0131n asl\u0131nda yak\u0131ndaki bir t\u0131bbi kenevir \u00e7iftli\u011finden geldi\u011fi \u00f6\u011frenildi. ,Szumowski, mesaj\u0131nda \u201cBu foto\u011fraflar\u0131 Merbein\u2019in g\u00fcneyinde \u00e7ektim. Ne oldu\u011funa dair bilgisi olan var m\u0131? Uzayl\u0131lar m\u0131? Stranger Things dizisi ger\u00e7ek mi oluyor?\u201d diye sordu. Stranger Things, ABD yap\u0131m\u0131 bilimkurgu-korku t\u00fcr\u00fcndeki bir internet dizisidir.