Gökyüzünde oluşan ışık şöleni görenleri mest etti: Duyan koştu

İsveç’in başkenti Stockholm’de nadir gözüken ‘Kuzey Işıkları’ olarak adlandırılan doğa olayı gerçekleşti. O anlar kamerayla kaydedilirken, eşsiz doğa olayı görenleri mest etti.