Gökyüzünde oluşan ışık şöleni görenleri mest etti: Duyan koştu

\u0130sve\u00e7\u2019in ba\u015fkenti Stockholm\u2019de nadir g\u00f6z\u00fcken \u2018Kuzey I\u015f\u0131klar\u0131\u2019 olarak adland\u0131r\u0131lan do\u011fa olay\u0131 ger\u00e7ekle\u015fti. O anlar kamerayla kaydedilirken, e\u015fsiz do\u011fa olay\u0131 g\u00f6renleri mest etti. ,\u0130sve\u00e7 \u00d6rebro Astronomi Dairesi Ba\u015fkan\u0131 Kjell Olauson, bas\u0131n yetkililerine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, ba\u015fkent Stockholm'de Kuzey I\u015f\u0131klar\u0131'n\u0131n g\u00f6zlendi\u011fini s\u00f6yledi. ,Olauson ayn\u0131 zamanda D\u00fcnya\u2019n\u0131n manyetik alan\u0131nda bir y\u0131rt\u0131lma ve \u00e7atlak meydana geldi\u011fini ve bundan dolay\u0131 Kuzey I\u015f\u0131klar\u0131'n\u0131n g\u00fc\u00e7l\u00fc \u015fekilde g\u00f6ky\u00fcz\u00fcne yans\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. \r\n\r\n,Son gelen raporlar\u0131 okudu\u011funu ve \u015fa\u015f\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Olauson, "Son raporlara g\u00f6re D\u00fcnya'n\u0131n manyetik alan\u0131nda bir y\u0131rt\u0131k olu\u015ftu. Esen sert r\u00fczgarla birlikte Kuzey Avrupa'da g\u00f6r\u00fclebilen bir \u0131\u015f\u0131k dans\u0131na d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc." ifadelerini kulland\u0131.,D\u00fcnya'n\u0131n manyetik alan\u0131n\u0131n atmosferlerle birlikte G\u00fcne\u015f'ten gelen radyasyonlu \u0131\u015f\u0131klara kar\u015f\u0131 kalkan oldu\u011funu s\u00f6yleyen Olauson, bazen manyetik koruma alan\u0131nda y\u0131rt\u0131klar meydana geldi\u011fini ve bunun sonucu olarak da Kuzey I\u015f\u0131klar\u0131'n\u0131n g\u00f6ky\u00fcz\u00fcne g\u00fc\u00e7l\u00fc yans\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. ,Olauson, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde de Kuzey I\u015f\u0131klar\u0131'n\u0131n Almanya ve Polonya'dan da g\u00f6r\u00fclebilece\u011fini s\u00f6zlerine ekledi. Kuzey I\u015f\u0131klar\u0131, yery\u00fcz\u00fcn\u00fcn manyetik alan\u0131 ile G\u00fcne\u015f'ten gelen y\u00fckl\u00fc par\u00e7ac\u0131klar\u0131n etkile\u015fimi sonucu ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor.\r\n