Gol kralı Süper Lig ekibine transfer oldu!

S\u00fcper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, \u00dcmraniyespor formas\u0131 giyen Emircan Alt\u0131nta\u015f'\u0131 kadrosuna katt\u0131.\r\n,S\u00fcper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, \u00dcmraniyesporlu Emircan Alt\u0131nta\u015f'\u0131 kadrosuna katt\u0131.,Bu sezon TFF 1. Lig'deki performans\u0131yla bir \u00e7ok S\u00fcper Lig ekibini pe\u015fine takan Emircan i\u00e7in Alanyaspor 750 bin Euro bonservis \u00f6deyecek.,24 ya\u015f\u0131ndaki orta saha sezonun ilk yar\u0131s\u0131nda 16 ma\u00e7ta forma giymi\u015f ve att\u0131\u011f\u0131 11 golle ilk yar\u0131n\u0131n gol kral\u0131 olmu\u015ftu.,Emircan Alt\u0131nta\u015f kimdir?\r\n\u00dcmraniyespor'un 1995 Ma\u00e7ka do\u011fumlu 61 numaral\u0131 futbolcusu.. ,Emircan, sol a\u00e7\u0131k oyuncusu.,\u00d6zellikle son haftalarda att\u0131\u011f\u0131 gollerle tak\u0131m\u0131n\u0131n y\u00fckseli\u015finde b\u00fcy\u00fck pay sahibi