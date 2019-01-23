Gölden adeta fışkırıyor! Kilosu 1 lira

T\u00fcrkiye'nin en \u00f6nemli tatl\u0131 su \u00fcr\u00fcnleri \u00fcretim merkezlerinden Bey\u015fehir G\u00f6l\u00fc'nde, kilogram\u0131 1 liradan verilen \u00c7in sazan\u0131, bal\u0131k\u00e7\u0131lar\u0131n yeni umudu oldu.\r\n,Bey\u015fehir G\u00f6l\u00fc'nde ge\u00e7imini bal\u0131k\u00e7\u0131l\u0131kla sa\u011flayan ve pullu sazan ile levrek pop\u00fclasyonunun azalmas\u0131 \u00fczerine yeni aray\u0131\u015flar i\u00e7erisine giren bal\u0131k\u00e7\u0131lar, g\u00f6l\u00fcn istilac\u0131 t\u00fcrlerinden olan ancak ekonomik de\u011fer ta\u015f\u0131mayan \u00c7in sazan\u0131 yurt d\u0131\u015f\u0131ndan ilgi g\u00f6r\u00fcnce y\u00f6n\u00fcn\u00fc bu bal\u0131\u011fa \u00e7evirdi.\r\n\r\nG\u00f6lden bolca \u00e7\u0131kan \u00c7in sazan\u0131 i\u00e7in a\u011f atmaya ba\u015flayan bal\u0131k\u00e7\u0131lar, avlad\u0131klar\u0131 bal\u0131\u011f\u0131 kilogram\u0131 1 lira kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda al\u0131c\u0131lara teslim ediyor. K\u0131\u015f mevsimi ile birlikte avlanma miktar\u0131n\u0131n fazla olmas\u0131 ise bal\u0131k\u00e7\u0131lar\u0131n y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcld\u00fcr\u00fcyor,G\u00f6lde bal\u0131k\u00e7\u0131l\u0131k yapan \u00d6cal Ya\u015far, gazetecilere yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Bey\u015fehir G\u00f6l\u00fc'nde di\u011fer t\u00fcrlerin avlanamamas\u0131 nedeniyle g\u00f6zlerini \u00c7in sazan\u0131 av\u0131na \u00e7evirdiklerini belirterek, "Bug\u00fcnlerde g\u00f6l sular\u0131ndan bolca \u00e7\u0131k\u0131yor. Eme\u011fimizin kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 alabiliyoruz. Kilosunu 1 liraya veriyoruz. \u0130\u00e7 piyasada fazla yenen bir bal\u0131k de\u011fil ama ucuzlu\u011fu sebebiyle Suriyeliler taraf\u0131ndan \u00e7ok t\u00fcketiliyor. O y\u00fczden, Suriye'ye g\u00f6nderiliyor." dedi.,Bal\u0131k\u00e7\u0131 Mevl\u00fct Kavakl\u0131 ise kendileri i\u00e7in ge\u00e7im kap\u0131s\u0131 olan sazan bal\u0131\u011f\u0131n\u0131n elektro\u015fokla yap\u0131lan avlanma ve bilin\u00e7siz avc\u0131l\u0131k nedeniyle azald\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatt\u0131.,Levrek pop\u00fclasyonunun da azald\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktaran Kavakl\u0131, "\u015eu anda a\u00e7\u0131klarda zaten bal\u0131k yok. K\u0131y\u0131 kesimlere yo\u011fun \u00c7in sazan\u0131 geliyor. Ama bu bal\u0131\u011f\u0131n av\u0131 da epey zahmetli oluyor. A\u011f\u0131 sermesi de tak\u0131lan bal\u0131\u011f\u0131 toplamas\u0131 da bir dert. Toplarken a\u011f\u0131m\u0131za da zarar veriyor. G\u00f6l\u00fcn istilac\u0131 bal\u0131\u011f\u0131 ama bu mevsimde bal\u0131k\u00e7\u0131lar\u0131n umudu haline geldi." ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n"Bug\u00fcn 6 kasa bal\u0131k vard\u0131, y\u00fcz\u00fcm\u00fcz g\u00fcld\u00fc"\r\n\r\nRamazan \u00c7elik 15 y\u0131ld\u0131r bal\u0131k\u00e7\u0131l\u0131k yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirerek, \u015funlar\u0131 kaydetti:,"Daha \u00f6nce Bey\u015fehir G\u00f6l\u00fc'nde bal\u0131k miktar\u0131 fazlayd\u0131, bol kazan\u00e7 elde ediyorduk. Son y\u0131llarda tersine bir durum ya\u015fan\u0131yor. Son 3-4 y\u0131ld\u0131r elektro\u015fokla yap\u0131lan avc\u0131l\u0131k, \u00f6zellikle sazan bal\u0131\u011f\u0131n\u0131 tamamen bitirdi. Sazan art\u0131k a\u011flara vurmaz hale geldi. Art\u0131k \u00c7in sazan\u0131na talim ediyoruz. A\u011flara vuran bal\u0131k \u00e7ok olursa para kazan\u0131yoruz, her g\u00fcn de ayn\u0131 oranda \u00e7\u0131km\u0131yor. Ama yine de \u00fc\u00e7 be\u015f kuru\u015f evimize ekmek g\u00f6t\u00fcrebilmek i\u00e7in mesai yap\u0131yoruz. Bug\u00fcn 6 kasa bal\u0131k vard\u0131, y\u00fcz\u00fcm\u00fcz g\u00fcld\u00fc. \u0130n\u015fallah daha \u00e7ok avlar, daha \u00e7ok gelir elde ederiz."