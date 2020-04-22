Gölün ortasındaki adada koronavirüsten izole bir hayat sürdürüyorlar

Bey\u015fehir G\u00f6l\u00fc'ndeki irili ufakl\u0131 32 adan\u0131n en b\u00fcy\u00fc\u011f\u00fc Mada Adas\u0131'nda, yakla\u015f\u0131k 30 hanede 180 ki\u015fi ya\u015f\u0131yor.\r\n,Mada'ya ula\u015f\u0131m, hemen her ailede bulunan kay\u0131klarla sa\u011flan\u0131yor. Adaya gitmek ya da buradan ayr\u0131lmak isteyenler, kay\u0131klarla 700 metre k\u00fcrek \u00e7ekiyor.\r\n,Bu nedenle y\u0131llard\u0131r \u00e7ok fazla ki\u015finin u\u011framad\u0131\u011f\u0131 adan\u0131n sakinleri, Covid-19'un ard\u0131ndan giri\u015f ve \u00e7\u0131k\u0131\u015flar\u0131n k\u0131s\u0131tlanmas\u0131yla hastal\u0131ktan tamamen izole hayat s\u00fcrmeye ba\u015flad\u0131.\r\n,G\u00f6l\u00fcn ortas\u0131nda koronavir\u00fcsten izole bir hayat s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyorlar\r\n,Ya\u015f ortalamas\u0131 olduk\u00e7a y\u00fcksek olan ada sakinlerinin ihtiya\u00e7lar\u0131, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince kar\u015f\u0131lan\u0131yor.\r\n,Vatanda\u015flar\u0131n g\u0131da, ila\u00e7 gibi ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 alan ekipler, kay\u0131klara binerek adaya ula\u015f\u0131yor. Ekipler, kap\u0131 kap\u0131 dola\u015farak ihtiya\u00e7 listesindekileri talepte bulunanlara da\u011f\u0131t\u0131yor.\r\n,Vefa ekiplerini kar\u015f\u0131lar\u0131nda g\u00f6r\u00fcnce mutlu olan ya\u015fl\u0131lar da onlara ayran ve g\u00f6zleme ikram\u0131nda bulunuyor.\r\n,Bug\u00fcne kadar ada sakinlerinin hi\u00e7birinde Covid-19 hastal\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fclmedi.\r\n,Adan\u0131n ba\u011fl\u0131 oldu\u011fu Gedikli k\u00f6y\u00fcn\u00fcn muhtar\u0131 Abdulkadir Y\u0131ld\u0131r\u0131m ise 200 y\u0131ll\u0131k tarihe sahip adada vir\u00fcsten \u00f6nce de izole bir hayat s\u00fcrd\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc kaydetti.\r\n,K\u0131\u015f aylar\u0131nda g\u00f6l\u00fcn buz tutmas\u0131 nedeniyle adaya ula\u015f\u0131m\u0131n g\u00fc\u00e7l\u00fckle yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131na de\u011finen Y\u0131ld\u0131r\u0131m, "Karadan ula\u015f\u0131m olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in hastal\u0131\u011f\u0131n buraya gelmesi \u00e7ok zor. O y\u00f6nden \u015fansl\u0131y\u0131z. D\u00fcnya koronavir\u00fcs nedeniyle a\u011flarken Mada Adas\u0131 halk\u0131 kendini \u00e7ok \u015fansl\u0131 hissediyor." dedi.\r\n,\u015earkikaraa\u011fa\u00e7 Vefa Destek Grubu Sorumlusu Aytu\u011f Kazanc\u0131, \u00e7ok say\u0131da ya\u015fl\u0131 ve kronik rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 bulunan hasta olmas\u0131 nedeniyle adaya s\u0131k s\u0131k gelip ihtiya\u00e7lar\u0131 kar\u015f\u0131lad\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek, "Adaya ula\u015fmak i\u00e7in cefal\u0131 bir yolculu\u011fu \u00e7ekiyoruz. Ancak insanlar\u0131n y\u00fcz\u00fcndeki mutlulu\u011fu g\u00f6r\u00fcnce b\u00fct\u00fcn yorgunlu\u011fumuz gidiyor." ifadelerini kulland\u0131.\r\nT\u00fcrkiye'de yerle\u015fimin bulundu\u011fu tek g\u00f6l adas\u0131 olan Mada, ke\u015ffedilmeyi bekleyen bir do\u011fal g\u00fczellik.\r\n,T\u00fcrkiye'nin yerle\u015fim yeri bulunan tek g\u00f6l adas\u0131 olma \u00f6zelli\u011fi ta\u015f\u0131yan Isparta'n\u0131n \u015earkikaraa\u011fa\u00e7 il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Mada Adas\u0131'n\u0131n sakinleri, d\u00fcnyay\u0131 etkisi alt\u0131na alan yeni tip koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131ndan izole bir hayat s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.\r\n