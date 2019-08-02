Google uyardı! Telefonunuzda yüklüyse hemen silin

Telefonunuzda bu uygulamalardan biri bile y\u00fckl\u00fcyse ba\u015f\u0131n\u0131z dertte! Her \u015feyinizi \u00e7ald\u0131rabilirsiniz. \u0130\u015fte Google'\u0131n uygulama ma\u011fazas\u0131ndan kald\u0131rd\u0131\u011f\u0131 ve milyonlarca insan\u0131n telefonuna y\u00fckledi\u011fi o uygulamalar...\r\n,Pro Camera Beauty \r\n\r\nFoto\u011fraflar\u0131n\u0131za \u00f6zel efektler uygulayan bu uygulama hi\u00e7 de ad\u0131 gibi 'g\u00fczel' de\u011fil; foto\u011fraflar\u0131n\u0131z\u0131 \u00e7alan bir uygulama.,Cartoon Art Photo \r\n\r\nFoto\u011fraflar\u0131n\u0131z\u0131 karikat\u00fcrize eden bu uygulama da g\u00f6r\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc kadar masum de\u011fil.,Artistic effect Filter\t\r\n\r\nFoto\u011fraflara farkl\u0131 stiller kazand\u0131ran Artistic Effect Filter, ba\u015far\u0131l\u0131 bir foto\u011fraf uygulamas\u0131 gibi g\u00f6r\u00fcnse de, kullan\u0131c\u0131lar\u0131n telefonlar\u0131ndan her \u015feyini \u00e7al\u0131yor.,Art Editor\t\r\n\r\nFoto\u011fraflar\u0131n\u0131z\u0131 sanat eserine d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcren Art Edit\u00f6r, Prisma benzeri bir uygulama; ancak hi\u00e7 de g\u00fcvenilir de\u011fil!,Beauty Camera\r\n\r\nFoto\u011fraflar\u0131n\u0131za g\u00fczellik katt\u0131\u011f\u0131 iddias\u0131yla gelen Beauty Camera da uzak durman\u0131z gereken uygulamalardan sadece biri.,Selfie Camera Pro\t\r\n\r\nSelfie g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerinizi daha renkli hale getirdi\u011fini iddia eden bu h\u0131rs\u0131z uygulamaya da dikkat edin.,Horizon Beauty Camera\t\r\n\r\nFoto\u011fraflar\u0131 bir yandan g\u00fczelle\u015ftirirken, di\u011fer yandan foto\u011fraflar\u0131n\u0131z\u0131 bir bir \u00e7al\u0131yor.,Super Camera\t\r\n\r\nFoto\u011fraf \u00e7ekerken daha ba\u015far\u0131l\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler elde etmenizi sa\u011flayaca\u011f\u0131n\u0131 iddia eden bu uygulamaya sak\u0131n g\u00fcvenmeyin!,Art Effects for Photo\t\r\n\r\nFoto\u011fraflar\u0131 olduk\u00e7a renkli bir hale getiren uygulama, tam bir vir\u00fcs yuvas\u0131.,Awesome Cartoon Art\t\r\n\r\nYine foto\u011fraflar\u0131 karikat\u00fcrize eden bir ba\u015fka uygulama ile kar\u015f\u0131n\u0131zday\u0131z ve evet Awesome Cartoon Art da olduk\u00e7a tehlikeli...\r\n,Art Filter Photo\t\r\n\r\nPrisma'ya benzer bir uygulama; ancak foto\u011fraflar\u0131n\u0131z\u0131 \u00e7ald\u0131\u011f\u0131 da bir ger\u00e7ek!,Art Filter Photo Effects \r\n\r\nSol ve sa\u011fdaki foto\u011fraf ayr\u0131m\u0131na dikkat... Foto\u011fraflar\u0131 renklendiren uygulama, pek de g\u00f6r\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc gibi de\u011fil.,Cartoon Effect\t\r\n\r\nFoto\u011fraflar\u0131n\u0131za g\u00fczellik katt\u0131\u011f\u0131 iddias\u0131yla gelen Cartoon Effect de uzak durman\u0131z gereken uygulamalardan sadece biri.\r\n(h\u00fcrriyet.com.tr),Emoji Camera\t\r\n\r\nFoto\u011fraflara bolca efekt veren Emoji Camera, emojilerle foto\u011fraflar\u0131n\u0131z\u0131 s\u00fcsl\u00fcyor. Ama tehlike emojinin arkas\u0131nda gizli.