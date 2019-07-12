Gören Avrupa sanıyor ama burası Karadeniz'in saklı güzelliği

Samsun'un Vezirk\u00f6pr\u00fc il\u00e7esi s\u0131n\u0131rlar\u0131 i\u00e7erisinde bulunan \u015eahinkaya Kanyonu, 2015 y\u0131l\u0131nda Tabiat Park\u0131 ilan edildi.\r\n\r\n,Alan\u0131n ana kaynak de\u011feri baraj g\u00f6l\u00fcnde bulunan kanyon olarak dikkat \u00e7ekiyor.\r\n\r\n,Kanyonun derinli\u011fi yakla\u015f\u0131k olarak 450 metre, uzunlu\u011fu ise 3 bin 250 metre civar\u0131nda.\r\n\r\n,K\u0131z\u0131l\u0131rmak'\u0131n en dar ge\u00e7it yeri olarak Alt\u0131nkaya Baraj G\u00f6l\u00fc'n\u00fc, do\u011fal bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcmle ikiye ay\u0131r\u0131yor.\r\n\r\n,Kanyonu iki duvar halinde olu\u015fturan kire\u00e7ta\u015f\u0131 ana kayalar\u0131nda bir\u00e7ok do\u011fal ma\u011fara ise g\u00f6ze \u00e7arp\u0131yor.\r\n\r\n,Alan\u0131n ana bitki \u00f6rt\u00fcs\u00fcn\u00fc k\u0131z\u0131l\u00e7am ve me\u015fe olu\u015ftururken; zeytin, ak\u00e7akesme, ard\u0131\u00e7, s\u00fcp\u00fcrge \u00e7al\u0131s\u0131, menengi\u00e7, yabani nar, di\u011fer a\u011fa\u00e7\u00e7\u0131k ve \u00e7al\u0131 gruplar\u0131 da alanda bulunuyor.\r\n\r\n,Tabiat park\u0131 s\u0131n\u0131rlar\u0131 i\u00e7erisinde; karaca, kurt, tilki, sincap, porsuk, yaban kedisi, su samuru, s\u00fcl\u00fcn, \u00fcveyik, \u015fahin, kaya kartal\u0131 ve saka gibi hayvan t\u00fcrleri de tespit edildi.\r\n\r\n,Saha ve \u00e7evresi eko turizm a\u00e7\u0131s\u0131ndan son derece zengin bir potansiyele sahip olan kanyon \u00f6zellikle foto safari, sportif olta bal\u0131k\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131, su alt\u0131 dal\u0131\u015f, yama\u00e7 para\u015f\u00fct\u00fc, y\u00fcksekten atlama, tekne gezisi, t\u0131rmanma ve do\u011fa y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc gibi eko turizm etkinlikleri yap\u0131labiliyor.\r\n\r\n,\u015eahinkaya Kanyonu, Vezirk\u00f6pr\u00fc il\u00e7esine 19 km, Samsun il merkezine de 127 km uzakl\u0131kta.\r\n\r\n,G\u00f6ren Avrupa san\u0131yor ama buras\u0131 Karadeniz'in sakl\u0131 g\u00fczelli\u011fi