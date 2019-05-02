Gören dokunmasın! Cezası sıfır araba parası

Spil Da\u011f\u0131 Milli Park\u0131'nda yeti\u015fen Manisa Lalesi, havalar\u0131n \u0131s\u0131nmas\u0131yla \u00e7i\u00e7ek a\u00e7maya ba\u015flad\u0131.\r\n,Biyolojik ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131\u011fa kar\u015f\u0131 korunmas\u0131 i\u00e7in tedbir al\u0131nan, T\u00fcrkiye'ye \u00f6zg\u00fc lalenin g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenmesi i\u00e7in Manisa Valili\u011fi taraf\u0131ndan kentteki gazetecilerin, foto\u011fraf\u00e7\u0131lar\u0131n ve \u00f6\u011frencilerin kat\u0131l\u0131m\u0131yla etkinlik d\u00fczenlendi.\r\n,Manisa Valisi Ahmet Deniz, \u0130l K\u00fclt\u00fcr ve Turizm M\u00fcd\u00fcr\u00fc \u0130brahim Sudak, Do\u011fa Koruma ve Milli Parklar B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcr\u00fc Kerim Gen\u00e7o\u011flu ile Spil Da\u011f\u0131 Milli Park\u0131'na giden gazeteciler, foto\u011fraf tutkunlar\u0131 ve foto\u011fraf kursu \u00f6\u011frencileri, ender g\u00f6r\u00fclen Manisa lalelerini g\u00f6r\u00fcnt\u00fcledi.\r\n,Vali Ahmet Deniz, gazetecilere yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Manisa'n\u0131n sanayisi ve tar\u0131m\u0131 ile \u00f6ne \u00e7\u0131kan bir \u015fehir oldu\u011funu, bunun yan\u0131nda da Spil Da\u011f\u0131 Milli Park\u0131 gibi \u00f6nemli de\u011ferleri bulundu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n,Spil Da\u011f\u0131'n\u0131n Manisa'ya \u00f6zg\u00fc endemik bir t\u00fcr\u00fcn do\u011fal yeti\u015fme alan\u0131 oldu\u011funu vurgulayan Deniz, "Manisa Lalesi, T\u00fcrkiye'nin \u00f6nemli bir g\u00fczelli\u011fi.\r\n\u00d6nemli olan bu g\u00fczelli\u011fe sahip \u00e7\u0131kmak, korumak, kollamak ve gelecek ku\u015faklara aktarmak.\r\nBu da bizlerin g\u00f6revi.\r\n,Do\u011fam\u0131za, tabiat\u0131m\u0131za ve \u00fclkemizin de\u011ferlerine sahip \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131z.\r\nManisa Lalesi, 2872 Say\u0131l\u0131 \u00c7evre Kanunu ile koruma alt\u0131nda.\r\nBu laleye zarar verenler tespit edildi\u011finde 60 bin 163 lira ceza uygulanacak." diye konu\u015ftu.\r\n,Foto safariye kat\u0131lan gazeteci Aykut Yeni\u00e7a\u011f da y\u0131lda bir kez a\u00e7an \u00e7i\u00e7e\u011fi foto\u011fraflamaktan b\u00fcy\u00fck keyif ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\nFoto\u011fraf kursu \u00f6\u011frencilerinden 11 ya\u015f\u0131ndaki Tu\u011fba Nur Erba\u015f ise "Laleler bana canl\u0131 \u00e7i\u00e7ek foto\u011fraflar\u0131 \u00e7ekimleri i\u00e7in ilham veriyor.\r\n,Bu \u00e7i\u00e7ekler koruma alt\u0131nda, bu y\u00fczden buraya gelenlerden ricam, \u00e7ok dikkatli olsunlar lalelere zarar vermesinler." dedi.\r\nEtkinli\u011fe kat\u0131lanlar, program sonunda "Manisa Her Yerde Okuyor" projesi kapsam\u0131nda Vali Deniz'in hediye etti\u011fi kitaplar\u0131 okudu.\r\n,.