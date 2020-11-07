Gören dönüp bir daha bakıyor! Bu da 'fanatik otomobil'

Sivasspor tutkusunu arac\u0131na yans\u0131tt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen \u0130brahim Karaca, \u201dSivas\u2019\u0131m\u0131z i\u00e7in bir \u2018Yi\u011fido\u2019 olarak araba haz\u0131rlad\u0131m, yi\u011fido kendini g\u00f6stersin istedim. Arabam 1976 model, 1100 motor eskilere nazaran binilecek bir araba. Sivasspor tutkusu do\u011fu\u015ftan geliyor, ben Sivasspor tutkunuyum onu da arac\u0131ma yans\u0131tt\u0131m \u201ddedi.,Sivasspor taraftar\u0131 \u0130brahim Karaca, \u2019Murat 124\u2019 marka otomobilini tak\u0131m\u0131n\u0131n renklerine boyayarak adeta Sivasspor'un maskotuna d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrd\u00fc.,Sivas kent merkezinde ya\u015fayan \u0130brahim Karaca, 1 sene \u00f6nce sat\u0131n ald\u0131\u011f\u0131 otomobilini taraftar\u0131 oldu\u011fu Sivasspor\u2019un renklerine boyad\u0131. ,10 bin liraya ald\u0131\u011f\u0131 otomobile 20 bin lira harcayan Karaca, \u2018Yi\u011fido\u2019 ad\u0131n\u0131 verdi\u011fi otomobiliyle dikkatleri \u00fczerine \u00e7ekiyor.,Arabaya ilginin \u00e7ok oldu\u011funu ve insanlar\u0131n a\u015f\u0131r\u0131 derecede foto\u011fraf \u00e7ektirmek istediklerini belirten Karaca \u201cArabam\u0131n \u00fczerinde Sivasspor logosu var, yi\u011fido logosu var, kendisi zaten T\u00fcrkiye\u2019mizin bayrak rengi k\u0131rm\u0131z\u0131-beyaz, yi\u011fidolar\u0131m\u0131z\u0131n logosu da k\u0131rm\u0131z\u0131-beyaz. ,Arabaya ilgi \u00e7ok, a\u015f\u0131r\u0131 derecede foto\u011fraf \u00e7ektiren var. Sat\u0131n almak isteyen de \u00e7ok, teklifte 30-35 bin lira diyorlar ben zaten o kadar para harcad\u0131m bu y\u00fczden \u015fuan satmay\u0131 hi\u00e7 d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorum ilerde belki olabilir\u201d diye konu\u015ftu.,KAYNAK: \u0130HA,.