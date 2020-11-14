Gören golf arabası sanıyor, o ise gerçek bir 'Böcek'

Amasya\u2019da bulunan 1975 model \u2018Anadol B\u00f6cek\u2019 marka\/model klasik otomobil sahibi taraf\u0131ndan 230 bin liraya sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131.,1977 y\u0131l\u0131ndan bu yana kulland\u0131\u011f\u0131 arac\u0131n\u0131n t\u0131k\u0131r t\u0131k\u0131r \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten sahibi Tun\u00e7 Uyarer, \u201cArac\u0131ma 200 bin lira teklif ettiler., 230 bin lira istiyorum. 229 bin liraya bile vermem\u201d diye konu\u015ftu.,\u00d6n\u00fcnde u\u011fur b\u00f6ce\u011fi amblemi bulunan 45 y\u0131ll\u0131k arac\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcp \u015fa\u015fk\u0131n \u015fa\u015fk\u0131n bakan \u00e7ocuklar\u0131n golf arac\u0131 sand\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan 62 ya\u015f\u0131ndaki Uyarer, \u00fcretildi\u011fi d\u00f6nemden bu yana \u00e7ok az say\u0131da kald\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in klasik ara\u00e7 tutkunlar\u0131n\u0131n ilgisini \u00e7ekece\u011fine inand\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.,KAYNAK: \u0130HA