Gören şaştı kaldı! Erik ağacı kış öncesi meyve verdi

Halil Akdeniz, "Bu \u00e7i\u00e7eklerin d\u00f6k\u00fclece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyordum. Ancak a\u011fac\u0131n bir de meyve vermesiyle \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131\u011f\u0131m daha da artt\u0131. Bunu baz\u0131 ki\u015filere s\u00f6yledi\u011fimde inanmad\u0131lar. Ama g\u00f6r\u00fcyorsunuz erik a\u011fac\u0131m\u0131z meyve verdi. ,K\u00fc\u00e7\u00fckyenici Mahallesinde Halil Akdeniz'e ait meyve bah\u00e7esindeki erik a\u011fac\u0131 kas\u0131m ay\u0131nda meyve verdi. \u0130lk \u00f6nce a\u011fac\u0131n\u0131n \u00e7i\u00e7ek a\u00e7mas\u0131na \u015fahit olan Akdeniz, bunu normal kar\u015f\u0131la\u015f\u0131rken, bir ka\u00e7 g\u00fcn sonra \u00e7i\u00e7ek a\u00e7an a\u011fac\u0131n meyve verdi\u011fi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcnde ise \u015fa\u015f\u0131p kald\u0131. ,Bunun sebebi de havalar\u0131n s\u0131cak gitmesi. Ancak havalar art\u0131k yava\u015f yava\u015f so\u011fumaya ba\u015flad\u0131" dedi. (\u0130HA),., Bu mevsimde bunu g\u00f6rmek, hele eri\u011fi bulmak \u00e7ok zor. Duyup da gelip alanlar oluyor. Biz de oldu\u011fu kadar vatanda\u015fa veriyoruz. Kendimi bildim bile bu i\u015flerle u\u011fra\u015f\u0131yorum, ilk kez b\u00f6yle bir \u015feyle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131m. ,Bursa'n\u0131n \u0130neg\u00f6l \u0130l\u00e7esinde meyvecilikle u\u011fra\u015fan Halil Akdeniz'e ait erik a\u011fac\u0131 k\u0131\u015f \u00f6ncesi meyve verdi.