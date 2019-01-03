Görenler çok şaşırıyor! Bütün balıktan döner yaptı, yiyenler bayıldı

Ankara\u2019da Mehmet Gezen isimli bir a\u015f\u00e7\u0131, sahibi oldu\u011fu restoranda b\u00fcy\u00fck t\u00fcm bal\u0131ktan \u2018bal\u0131k d\u00f6ner\u2019 yapmaya ba\u015flad\u0131.\r\n,Ankara\u2019da oturan, aslen Bitlisli olan Mehmet Gezen, restoran\u0131nda haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 b\u00fcy\u00fck tam bal\u0131ktan haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 \u2018bal\u0131k d\u00f6ner\u2019in sat\u0131\u015f\u0131na ba\u015flad\u0131.\r\n,Daha \u00f6nce de d\u00f6ner, 1 metrelik bal\u0131k Adana, hamsiburger, bal\u0131k mant\u0131 gibi yemeklerin \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Gezen, kalabal\u0131k bir ailede b\u00fcy\u00fcd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ve \u00e7ocuklu\u011funda geni\u015f sofralarda yemek yediklerini bu nedenle yeme\u011fe olan ilgisinin o y\u0131llarda ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi.\r\n,Mehmet Gezen, daha \u00f6nce ailesinin lokantas\u0131nda \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken tavuk ve et d\u00f6ner \u00fczerine edindi\u011fi bilgileri bal\u0131kla sentezledikten sonra ortaya bal\u0131k d\u00f6nerin \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.\r\n,Gezen, "Annem tand\u0131rda ekmek yaparken yan\u0131na gider onu izlerdim. Soban\u0131n \u00fcst\u00fcnde pilav yaparken, gider tencereyi ben kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131rd\u0131m. Oldum olas\u0131 b\u00f6yle g\u00f6zlem i\u00e7indeydim. O zamanlar me\u011ferse i\u00e7imde bir a\u015f\u00e7\u0131 yat\u0131yormu\u015f, haberim yokmu\u015f. Bunun fark\u0131na vard\u0131\u011f\u0131m\u0131z an, mesle\u011fe girdik zaten. Ondan sonra mesle\u011fimi sevdik\u00e7e geli\u015ftirdim. \u0130\u015fin rengi de\u011fi\u015fmeye ba\u015flad\u0131" diye konu\u015ftu.\r\n,Bal\u0131k d\u00f6neri m\u00fc\u015fterilerin \u00e7ok be\u011fendi\u011fini s\u00f6yleyen Gezen, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:\r\n,"Bal\u0131k d\u00f6neri ilk olarak 30 ki\u015filik bir gruba yapm\u0131\u015ft\u0131k. \u00c7ok be\u011fendiler, \u00f6zellikle et ve tavuk d\u00f6nere g\u00f6re daha faydal\u0131 oldu\u011funu belirttiler. Bal\u0131k d\u00f6ner de t\u0131pk\u0131 et ve tavuk d\u00f6ner gibi t\u0131ra\u015flad\u0131k\u00e7a ve d\u00f6nd\u00fck\u00e7e i\u00e7i pi\u015fen bir yemek. Daha \u00f6nce bal\u0131k ve kalamar d\u00f6ner yapt\u0131\u011f\u0131mda sosyal medyada foto\u011fraflar\u0131n\u0131 payla\u015fm\u0131\u015ft\u0131m. Foto\u011fraflar\u0131 g\u00f6ren insanlar, ilk etapta olumsuz yorumlar yapt\u0131. \u00c7\u00fcnk\u00fc insanlara garip geliyor, bu t\u00fcr deniz mahsullerinden d\u00f6ner yap\u0131lmas\u0131. Fakat buraya gelip tad\u0131nca, ne kadar lezzetli oldu\u011funu g\u00f6r\u00fcyorlar. Ben k\u0131l\u00e7\u0131klar\u0131n oldu\u011fu b\u00f6lgeleri bildi\u011fim i\u00e7in d\u00f6nerimizi keserken ona g\u00f6re dikkat edip kesiyorum. B\u00f6ylelikle d\u00f6nerimiz i\u00e7inde hi\u00e7 k\u0131l\u00e7\u0131k \u00e7\u0131km\u0131yor."\r\n,.