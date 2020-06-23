Görenler gözlerine inanamadı! Yumurtadan dört ayakla çıktı

Kozan\u2019\u0131n Tufanl\u0131 Mahallesinde 35 y\u0131ld\u0131r hobi olarak horoz ve tavuk besleyen Ertu\u011frul \u00c7apar, ilk kez 4 ayakl\u0131 bir civciv ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,\u00c7apar, "Biz genellikle civciv \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131m\u0131z zaman akraba, kan yak\u0131nl\u0131\u011f\u0131 olanlar\u0131 bir araya getirmeyiz. Tavuk ve horozdan civciv almay\u0131z. Bu civcivin iki aya\u011f\u0131 daha var. ,Toplam d\u00f6rt aya\u011f\u0131 var. Daha \u00f6nce hi\u00e7 denk gelmedi. Daha \u00f6nce bir kerede tavuk, horoz olmu\u015ftu. Tavu\u011fun horoz t\u00fcyleri \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131 ve \u00f6tmeye ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131. ,Kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131m bir gariplik de o olmu\u015ftu. G\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm gariplik bir o tavuk oldu birde bu horoz oldu. Birde bunu g\u00f6rd\u00fcm. ,Yumurtadan \u00e7\u0131kal\u0131 15 g\u00fcn oldu. Ben k\u00fcmeste kafa yap\u0131s\u0131 havada gidiyordu, bakt\u0131m arkas\u0131nda iki ayak daha var. Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 da yerinde. Ya\u015fayaca\u011f\u0131n\u0131 sanm\u0131yorum" dedi.