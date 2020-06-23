Görenler gözlerine inanamadı! Yumurtadan dört ayakla çıktı

Kozan’ın Tufanlı Mahallesinde 35 yıldır hobi olarak horoz ve tavuk besleyen Ertuğrul Çapar, ilk kez 4 ayaklı bir civciv ile karşılaştığını söyledi.