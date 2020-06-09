Görenler gözlerine inanamıyor! Bu çeşmenin suyu alev alev yanıyor

G\u00f6renleri hayretler i\u00e7erisinde b\u0131rakan olay, Bursa'da bir piknik alan\u0131ndaki \u00e7e\u015fmede ya\u015fan\u0131yor. Piknik alan\u0131ndaki \u00e7e\u015fmelerin suyu do\u011falgaz gibi yan\u0131yor. ,B\u00f6lgedeki \u00e7e\u015fmeler \u00fcniversiteler taraf\u0131ndan incelendi. Akan sular incelendi\u011finde \u00e7e\u015fmelerden suyla birlikte yan\u0131c\u0131 gaz da geldi\u011fi tespit edildi.,Piknik yapan vatanda\u015flar bu \u00e7e\u015fmeden su i\u00e7tikten sonra suya \u00e7akma\u011f\u0131 tuttuklar\u0131 vakit birden alev al\u0131p yanmaya ba\u015fl\u0131yor. Suyun ate\u015f s\u00f6nd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcne al\u0131\u015f\u0131k olan vatanda\u015flar suyun alev al\u0131p yanmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcnce b\u00fcy\u00fck \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k ya\u015f\u0131yor. ,\u015eu an yaz d\u00f6nemi oldu\u011fu i\u00e7in sular az ak\u0131yor ve su normal seviyede yan\u0131yor. Sular \u00e7o\u011fald\u0131\u011f\u0131nda su daha alevli yanmaya ba\u015fl\u0131yor. Suyun yand\u0131\u011f\u0131n\u0131 ilk defa g\u00f6renler ise b\u00fcy\u00fck \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k ya\u015f\u0131yor.\r\n,Yanan sular\u0131n oldu\u011fu b\u00f6lgede ya\u015fayan \u00d6zcan Din\u00e7er, "Bu su 90 metreden \u00e7\u0131k\u0131yor. Buradaki b\u00f6lgelerdeki sularda yanma var. Suya ate\u015f tuttu\u011funuzda su yanmaya ba\u015fl\u0131yor. \u00dcniversitelerden gelip suyu ara\u015ft\u0131rd\u0131lar, suyla birlikte yan\u0131c\u0131 gaz geldi\u011fi belirlendi. \u015eu an yaz d\u00f6nemi oldu\u011fu i\u00e7in sular az ak\u0131yor. Sular \u00e7o\u011fal\u0131nca daha \u00e7ok yanmaya ba\u015fl\u0131yor. Biz bu sudan \u00e7\u0131kan ate\u015fle 3 y\u0131l \u00f6nce yumurta pi\u015firiyorduk. Bu b\u00f6lgedeki \u00e7ok say\u0131da su kayna\u011f\u0131 b\u00f6yle ate\u015f tutuldu\u011funda yan\u0131yor" \u015feklinde konu\u015ftu.\r\nSuyu ate\u015f tutarak yakan Haluk Taran, "Bu suya ate\u015f tutunca yanmaya ba\u015fl\u0131yor. Bu durum b\u00f6lgedeki bir \u00e7ok suda mevcut. \u0130lk kez bu duruma \u015fahit olanlar b\u00fcy\u00fck \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k ya\u015f\u0131yor" dedi.