Jens Cullmann

Alman Do\u011fa Foto\u011fraf\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131 Derne\u011fi, 2020 Do\u011fa Foto\u011fraf\u00e7\u0131lar\u0131 Yar\u0131\u015fmas\u0131'n\u0131n kazananlar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. ,Koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 nedeniyle oylama y\u0131ll\u0131k genel kurul toplant\u0131s\u0131nda de\u011fil, ilk kez \u00e7evrimi\u00e7i olarak tamamland\u0131. ,Ku\u015flar, memeliler, di\u011fer hayvanlar ve mantarlar, manzara, do\u011fan\u0131n st\u00fcdyosu ve su \u00f6zel kategorisi olmak \u00fczere toplam 7 dalda en iyi foto\u011fraflar se\u00e7ildi. ,\u0130\u015fte do\u011fadan ilk defa g\u00f6rece\u011finiz e\u015fsiz kareler...,.