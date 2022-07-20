BURSA'DA İLGİNÇ KONVOY

Amerika\u2019dan getirilen 1959 model Cadillac, 1959 Plymouth ve 1955 model Chevrolet otomobiller, d\u00fcnya evine giren \u00d6zay ve S\u00fcmeyra Balkan \u00e7ifti taraf\u0131ndan kiraland\u0131. ,Bursa'da klasik otomobil sevdal\u0131s\u0131 \u00d6zay-S\u00fcmeyra Balkan \u00e7ifti, d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcnde antika otomobillerden olu\u015fan konvoy yapt\u0131. ,D\u00fc\u011f\u00fcn arac\u0131 olarak kiralanan 3 antika ara\u00e7la gelin ve damad\u0131n aileleri de \u015fehir turu att\u0131. Gelin alma merasiminden sonra Bursa caddelerinde klasik otomobillerden olu\u015fan konvoyunu g\u00f6renler ise g\u00f6z\u00fcn\u00fc ara\u00e7lardan alamad\u0131. ,Mutlu g\u00fcn\u00fcn\u00fc antika ara\u00e7larla renklendiren \u00d6zay Balkan, \u201cUzun s\u00fcredir antika ara\u00e7lara ilgim vard\u0131. Farkl\u0131l\u0131klar\u0131 seviyorum. Bunun da bizim i\u00e7in ayr\u0131 bir an\u0131 olmas\u0131 gerekti\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyordum. Antika ara\u00e7lar\u0131 kiralamak e\u015fimle ikimizin d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc ortak bir fikirdi. Bundan dolay\u0131 b\u00f6yle bir karar ald\u0131k\u201d diye konu\u015ftu.