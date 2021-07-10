Görenler inanamadı! Tek seferde adeta 'servet' doğurdu

K\u00f6pe\u011fin sahibi en fazla 5 tane yavrulamas\u0131n\u0131 bekledi\u011fi k\u00f6pe\u011finin tek bat\u0131nda 15 tane yavru yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcnce b\u00fcy\u00fck \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k ya\u015fad\u0131.,Bursa'da 18 ayl\u0131k k\u00f6pek g\u00f6renleri \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7eviren bir do\u011fuma imza att\u0131. Aksaray malakl\u0131s\u0131, tek bat\u0131nda 15 k\u00f6pek d\u00fcnyaya getirdi.,EN FAZLA 5 YAVRU BEKLERKEN...\r\n\r\nKestel il\u00e7esinde ikamet eden Emir Demircan, 18 ay \u00f6nce Aksaray malakl\u0131s\u0131 k\u00f6pe\u011fi yavruyken 3 bin lira vererek sahiplendi. Ald\u0131\u011f\u0131 k\u00f6pe\u011fi yine ayn\u0131 cins \u015fecereli ba\u015fka bir cins k\u00f6pekle \u00e7iftle\u015ftirdi. K\u00f6pe\u011fi 18 ayl\u0131kken ilk do\u011fumunu yapt\u0131.,"Yine safkan ayn\u0131 cins k\u00f6pekle \u00e7iftle\u015ftirdik" diyen Demircan, "Biz 4-5 tane yavru yapar diye beklerken 15 tane yavrulad\u0131. \u0130lk ba\u015fta inanamad\u0131k. Sonra sayd\u0131k, ger\u00e7ekten 15 tane yavrulam\u0131\u015f. \u00c7ocuklu\u011fumdan beri k\u00f6pek bak\u0131yorum, ilk kez bir k\u00f6pe\u011fin 15 tane yavrulad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fcm" dedi.,YAVRULARI 3 \u0130LA 5 B\u0130N L\u0130RAYA SATILIYOR\r\n\r\nBir k\u00f6pe\u011fin 15 yavru do\u011furdu\u011funu g\u00f6ren kom\u015fular da b\u00fcy\u00fck \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k ya\u015fad\u0131. Aksaray malakl\u0131s\u0131 cinsi k\u00f6peklerin yavrular\u0131 3 ila 5 bin liraya sat\u0131l\u0131yor. (\u0130HA),En fazla 5 tane yavru bekleyen k\u00f6pe\u011fin sahibi, 15 yavruyu g\u00f6r\u00fcnce g\u00f6zlerine inanamad\u0131. Aksaray malakl\u0131s\u0131 cinsi k\u00f6peklerin yavrular\u0131 3 ila 5 bin liraya sat\u0131l\u0131yor.,\u00c7ocuklu\u011fundan itibaren k\u00f6pek besleyen gen\u00e7 adam, bir k\u00f6pe\u011fin bu zamana kadar 15 tane yavrulad\u0131\u011f\u0131na ilk kez \u015fahit oldu. Demircan, "Aksaray malakl\u0131s\u0131 cinsi safkan k\u00f6pe\u011fi 18 ay \u00f6nce yavruyken 3 bin liraya ald\u0131m. K\u00f6pek 18 ayd\u0131r benim yan\u0131mda. \u0130lk defa yavrulatt\u0131k" dedi.