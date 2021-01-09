Görenler şaşıp kalıyor! Altından sokak geçen binayı ağaç direkleri ayakta tutuyor

G\u00f6renler \u015fa\u015f\u0131p kal\u0131yor! Alt\u0131ndan sokak ge\u00e7en binay\u0131 a\u011fa\u00e7 direkleri ayakta tutuyor! \u0130\u015fte detaylar...,Tarihi binan\u0131n restorasyonuna y\u00f6nelik proje haz\u0131rlanmas\u0131 i\u00e7in Tokat Vak\u0131flar B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan 2021 y\u0131l\u0131 yat\u0131r\u0131m program\u0131na teklif edildi\u011fi \u00f6\u011frenildi. (\u0130HA),1952\u2019den sonra mahalle mektebi \u015feklinde \u201cBakacak Kur\u2019an Kursu\u201d ad\u0131yla hizmet vermeye ba\u015flayan binan\u0131n \u00e7e\u015fitli tadilatlardan ge\u00e7ti\u011fini ve geni\u015f bah\u00e7esine a\u00e7\u0131lan ge\u00e7idin zamanla soka\u011fa d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcne de\u011finen Men\u00e7, 1990\u2019lara kadar da \u00e7ok say\u0131da \u00f6\u011frencinin burada \u00f6\u011frenim g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc hat\u0131rlatt\u0131.,Amasya\u2019da 225 y\u0131ll\u0131k iki katl\u0131 ah\u015fap binan\u0131n alt\u0131ndan sokak ge\u00e7iyor. \u200bMahalle sakinleri, at\u0131l hale gelen tescilli yap\u0131n\u0131n restore edilmesini istiyor.,A\u011fa\u00e7 direklerin ayakta tuttu\u011fu binan\u0131n \u00e7\u00f6kmesinden endi\u015fe duyduklar\u0131n\u0131 anlatan Ahmet Arslan, \u00e7at\u0131s\u0131ndan da s\u0131k s\u0131k kiremitlerin d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi. ,Kentte yapt\u0131\u011f\u0131 ara\u015ft\u0131rmalarla tan\u0131nan Ara\u015ft\u0131rmac\u0131-Yazar H\u00fcseyin Men\u00e7, H\u00fcseyin H\u00fcsameddin Efendi\u2019nin \u201cAmasya Tarihi\u201d isimli eserinde yaz\u0131ld\u0131\u011f\u0131na g\u00f6re as\u0131l ad\u0131 \u201cHayriye Medresesi\u201d ad\u0131yla kaydedilen binan\u0131n yap\u0131l\u0131\u015f\u0131n\u0131n 1795 olarak verildi\u011fini belirtti.,Binan\u0131n restore edilerek yeniden kullan\u0131lmas\u0131 i\u00e7in ba\u015flat\u0131lan giri\u015fimlerin h\u0131zland\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 isteyen G\u00f6kmedrese Mahallesi Muhtar\u0131 Cem Yeni, \u201cBu b\u00f6lgede alt\u0131ndan sokak ge\u00e7en ba\u015fka bir ah\u015fap bina yok. Uzun s\u00fcredir at\u0131l vaziyette\u201d dedi.