Görenler şaşıp kalıyor! Tavukları için üst geçit yaptı

Yayalar i\u00e7in \u00fcst ge\u00e7itler var ama tavuklar i\u00e7in bu bir ilk!,Tavuklar\u0131n \u00e7at\u0131da sa\u011fl\u0131kl\u0131 beslenemedi\u011fini belirten Ayg\u00fcn, "200'\u00fc a\u015fan tavu\u011fum var. \u00c7at\u0131dan ye\u015fil alana ge\u00e7meleri i\u00e7in bu \u00fcst ge\u00e7idi yapt\u0131m. Hayvanlar\u0131 \u00fcst ge\u00e7itten ge\u00e7meye al\u0131\u015ft\u0131rd\u0131m. Onlar da k\u0131sa s\u00fcrede al\u0131\u015ft\u0131lar. Buray\u0131 g\u00f6renler \u015fa\u015f\u0131r\u0131yor" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Samsun'da bir sanayi esnaf\u0131 d\u00fckkan\u0131n\u0131n \u00e7at\u0131s\u0131nda besledi\u011fi 200'\u00fc a\u015fk\u0131n tavu\u011fun yolun kar\u015f\u0131s\u0131ndaki \u00e7im alana g\u00fcvenli bir \u015fekilde ge\u00e7mesi i\u00e7in \u00fcst ge\u00e7it yapt\u0131.,Bu \u015fekilde hayvanlar\u0131n yolu i\u015fgal etmedi\u011fini ve \u00e7imlerden beslenebildi\u011fini belirten Akg\u00fcn, "As\u0131l mesle\u011fim asans\u00f6rc\u00fcl\u00fckt\u00fcr. \u00c7ocukluktan beri hayvanlarla ilgili bir hobim var. Burada i\u015f yerimde tavuklara bak\u0131yorum. 700 metrekare d\u00fckkan\u0131n \u00fcst\u00fcn\u00fc hayvanlar i\u00e7in \u00e7evirdim. ,Orada sa\u011fl\u0131kl\u0131 beslenemedikleri i\u00e7in d\u00fckkandan ye\u015fil alana uzanan bir \u00fcst ge\u00e7it yapt\u0131m. Bu ge\u00e7idi 3 g\u00fcnde tamamlad\u0131m. Tavuklar \u015fimdi ye\u015fil alandan daha do\u011fal besleniyorlar" dedi.,\u00dcst ge\u00e7idi kullanmaya al\u0131\u015fan tavuklar, kar\u0131nlar\u0131n\u0131 doyurduktan sonra \u00e7at\u0131ya geri d\u00f6n\u00fcyorlar. (\u0130HA),Tekkek\u00f6y il\u00e7esinde bulunan \u0130lkad\u0131m Sanayi Sitesi'nde asans\u00f6r d\u00fckkan\u0131 i\u015fleten 65 ya\u015f\u0131ndaki Kaz\u0131m Ayg\u00fcn, i\u015f yerinin \u00e7at\u0131s\u0131ndaki tavuklar i\u00e7in farkl\u0131 bir yol izledi. Hayvanlar\u0131n \u00e7at\u0131da sadece yemle besledi\u011finden dolay\u0131 yeterli vitamin alamad\u0131klar\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnen Ayg\u00fcn, tavuklar\u0131n d\u00fckkan\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131ndaki ye\u015fil alana g\u00fcvenli bir \u015fekilde ula\u015fmas\u0131 i\u00e7in demir profillerden bir \u00fcst ge\u00e7it in\u015fa etti. 20 metre uzunlu\u011funda ve 5,5 metre y\u00fcksekli\u011findeki \u00fcst ge\u00e7it yakla\u015f\u0131k 7 bin liraya mal oldu.