Görenler şaşırıyor! Otomobil fiyatına papağan

300 liradan 40 bin liraya kadar varan fiyatlarda papa\u011fanlar\u0131n merakl\u0131lar\u0131n\u0131 bekledi\u011fini anlatan Temiz, \u201cHerkesin b\u00fct\u00e7esine kadar papa\u011fanlar getirdik.,Sonu\u00e7ta bir araba almak istesek, herkes b\u00fct\u00e7esine g\u00f6re alacak.\r\n\r\n,Papa\u011fanlar da ayn\u0131 \u015fekilde b\u00fct\u00e7eye g\u00f6re al\u0131n\u0131yor\u201d dedi.,Yo\u011fun ilgi g\u00f6ren i\u015f yerinin a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131nda sokak hayvanlar\u0131 i\u00e7in \u00fccretsiz mama da da\u011f\u0131t\u0131ld\u0131.,\u0130\u015f yeri sahibi Burhan \u015eafak Temiz, vatanda\u015flar\u0131n cep telefonuyla selfie yapt\u0131klar\u0131 sevimli papa\u011fanlar\u0131n fiyat\u0131n\u0131n otomobil fiyatlar\u0131na kadar varmas\u0131n\u0131n nadir t\u00fcrler olmas\u0131ndan kaynakland\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\n