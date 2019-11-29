Görenler şaşkınlığını gizleyemedi! 'Yok artık' dedirten benzerlik

Komedyen Eser Yenenler, tv8 ekran\u0131nda yay\u0131nlanan 'Eser Yenenler Show' program\u0131nda kendisine benzeyen hayranlar\u0131n\u0131n foto\u011fraflar\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131.,Eser Yenenler Show program\u0131 her per\u015fembe izleyicilerle bulu\u015fmaya devam ediyor.,Eser Yenenler, programda "Ge\u00e7en hafta kendi benzeyenlerime dedim ki 'bana foto\u011fraflar\u0131n\u0131z\u0131 g\u00f6nderin'. Ben de bunlar\u0131 sizlerle payla\u015fmak istiyorum" a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulunarak kendisine benzeyen hayranlar\u0131n\u0131n foto\u011fraflar\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131. ,Eser Yenenler'in hayranlar\u0131n\u0131n foto\u011fraflar\u0131n\u0131 g\u00f6ren st\u00fcdyodaki seyirciler kahkahaya bo\u011fuldu.,Yenenler'in hayranlar\u0131yla aras\u0131ndaki benzerlik 'Yok Art\u0131k' dedirtti.,\u0130\u015fte o kareler...,.