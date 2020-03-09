Görenler şaştı kaldı! Adıyaman'da ilginç yumurta

Besni il\u00e7esi \u015eambayat Beldesinde Y\u0131lmaz Ayd\u0131n\u2019\u0131n besledi\u011fi tavuklardan birisinin yumurtlad\u0131\u011f\u0131 yumurta armuda benziyor. ,Her sabah oldu\u011fu gibi bir sabah erkenden kalk\u0131p tavuklar\u0131 beslemek ve yumurtalar\u0131 toplamak i\u00e7in k\u00fcmese giden Y\u0131lmaz Ayd\u0131n g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc yumurta kar\u015f\u0131s\u0131nda g\u00f6zlerine inanamad\u0131.,Tavuklar\u0131n yemini verdikten sonra yumurtalar\u0131 toplarken, bir yumurtan\u0131n di\u011ferlerinden farkl\u0131 oldu\u011funu g\u00f6rd\u00fc. Bu ilgin\u00e7 yumurtay\u0131 ailesi g\u00f6steren Y\u0131lmaz Ayd\u0131n, armut \u015feklindeki yumurtaya g\u00f6z\u00fc gibi bak\u0131yor. Di\u011fer yumurtalardan boyut olarak k\u00fc\u00e7\u00fck olan armut \u015feklindeki yumurtay\u0131 duyan g\u00f6rmeye geliyor.,Y\u0131lmaz Ayd\u0131n her saban yapt\u0131\u011f\u0131 gibi tavuklar\u0131 yemledikten sonra yumurtalar\u0131 toplarken armut yumurtay\u0131 fark etti\u011fini dile getirerek, \u201cHer sabah oldu\u011fu gibi tavuklar\u0131 yemlemek i\u00e7in k\u00fcmese geldim. Tavuklar\u0131 yemledikten sonra k\u00fcmesin i\u00e7inde bulunan 3-4 yumurta i\u00e7erisinde bir tane farkl\u0131 bir yumurta var." ,"Ben 30-40 tane tavuk besliyorum hayat\u0131m boyunca ilk defa b\u00f6yle bir yumurta ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131m. Armut \u015feklini alm\u0131\u015f yumurtay\u0131 aileme g\u00f6sterdim onlar da benim gibi \u015fa\u015f\u0131rd\u0131. Hayat\u0131m boyunca ilk defa b\u00f6yle bir yumurta g\u00f6rd\u00fcm\u201d diye konu\u015ftu.