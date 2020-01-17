Görenler şaştı kaldı! Kış ortasında çiçek açtı...

G\u00f6renler \u015fa\u015ft\u0131 kald\u0131! K\u0131\u015f ortas\u0131nda \u00e7i\u00e7ek a\u00e7t\u0131...,Amasya\u2019n\u0131n Ta\u015fova il\u00e7esinde k\u0131\u015f\u0131n ortas\u0131nda etkili olan s\u0131cak havada baz\u0131 meyve a\u011fa\u00e7lar\u0131 \u00e7i\u00e7ek a\u00e7t\u0131.,Ta\u015fova\u2019da birka\u00e7 g\u00fcnd\u00fcr hava s\u0131cakl\u0131klar\u0131n\u0131n mevsim normallerinin \u00fczerinde seyretmesi meyve a\u011fa\u00e7lar\u0131n\u0131n \u00e7i\u00e7ek a\u00e7mas\u0131na neden oldu. Bu y\u0131l beklenen ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n ya\u011fmamas\u0131 ve hava s\u0131cakl\u0131klar\u0131n\u0131n mevsim normallerinin \u00fczerinde seyretmesi \u00fcreticiyi korkuturken, \u015fimdi de meyve a\u011fa\u00e7lar\u0131 \u00e7i\u00e7ek a\u00e7t\u0131. ,\u00dcniversite \u00f6\u011frencisi Serdo\u011fan S\u0131vac\u0131, \u201cHava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 normal \u015fartlarda 10-12 derece aras\u0131nda de\u011fi\u015fir g\u00fcn i\u00e7inde, meyve a\u011fa\u00e7lar\u0131m\u0131z mevsimini \u015fa\u015f\u0131rd\u0131. Mevsimini \u015fa\u015f\u0131rmas\u0131 sebebiyle erken \u00e7i\u00e7ek a\u00e7t\u0131lar. Normal \u015fartlarda mart sonu, nisan ba\u015f\u0131nda \u00e7i\u00e7ek a\u00e7mas\u0131 bekleniyordu. Ama maalesef \u015fa\u015f\u0131r\u0131p erken \u00e7i\u00e7ek a\u00e7t\u0131lar. ,10-12 dereceyi bulan s\u0131cak hava dolay\u0131s\u0131yla bahar\u0131 and\u0131ran g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015ftu. Faravga mevkisinde bir armut a\u011fac\u0131, il\u00e7e merkezinde ise erik a\u011fa\u00e7lar\u0131 \u00e7i\u00e7ek a\u00e7t\u0131.,Ayr\u0131ca bu mevsimde a\u00e7mas\u0131 bu b\u00f6lgeye ya da di\u011fer a\u011fa\u00e7lar\u0131n oldu\u011fu tarlalara farkl\u0131 bir g\u00fczellik kat\u0131yor. Bir g\u00f6rsel \u015f\u00f6len oluyor asl\u0131nda. K\u0131\u015f mevsiminin kap\u0131da olmas\u0131na ra\u011fmen hala g\u00fcn\u00fcm\u00fcz \u015fartlar\u0131nda ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m\u0131z hava, ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m\u0131z mevsim yaz havas\u0131n\u0131 and\u0131r\u0131yor. Resmen bir bahardaym\u0131\u015f gibi hissediyoruz\u201d dedi. (\u0130HA)