Görenler şaştı kaldı! Yumurta büyüklüğünde dolu yıktı geçti

.,Dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131 sebebiyle Ta\u015fk\u00f6pr\u00fc Devlet Hastanesine ait hasta ta\u015f\u0131yan ambulans\u0131n camlar\u0131 k\u0131r\u0131ld\u0131. Ayr\u0131ca yumurta b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnden ya\u011fan dolu baz\u0131 evlerin d\u0131\u015f cephesine zarar verdi, evlerin \u00fczerinde bulunan g\u00fcne\u015f panellerini kullan\u0131lamaz hale getirdi.,\u00d6te yandan Kastamonu\u2019da ya\u015fanan sel afetinde metrekareye 73,5 kilogram ya\u011f\u0131\u015f d\u00fc\u015ft\u00fc. ,Sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f ve f\u0131rt\u0131na sebebiyle ara\u00e7lar\u0131n \u00fczerine \u00e7at\u0131lar u\u00e7tu, bir ara\u00e7ta bulunan 3 ki\u015fi yaraland\u0131.,Sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f\u0131n vurdu\u011fu Kastamonu'da bu defada yumurta b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki dev dolular vurdu. Kap\u0131, pencere, cam demeden k\u0131r\u0131p ge\u00e7iren dolu maddi hasara yol a\u00e7t\u0131.\r\n,Ta\u015fk\u00f6pr\u00fc il\u00e7esinde etkili olan dev dolular yumurta b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki boyutlar\u0131 ile \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7evirdi. Yakla\u015f\u0131k 10 dakika s\u00fcren dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131 hayat\u0131 olumsuz etkiledi.